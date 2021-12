https://cz.sputniknews.com/20211201/kalouskovi-ruply-nervy-po-schuzce-blazka-se-zemanem-to-je-komedie-fialovu-vladu-nebudu-brat-vazne-16704571.html

Kalouskovi ruply nervy po schůzce Blažka se Zemanem: To je komedie, Fialovu vládu nebudu brát vážně

Prezident Miloš Zeman se dnes setkal s dalším kandidátem do budoucí vlády, kontroverzním Pavlem Blažkem, který se uchází o funkci ministra spravedlnosti... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Pavel Blažek, který v poslední době čelí tvrdé kritice kvůli podezřením z korupce v rámci kauzy Stoka a kupčení bytů v Brně, dorazil na setkání s prezidentem Milošem Zemanem, které proběhlo na zámku v Lánech. Samotná schůzka se již tradičně konala v rámci omezení souvisejícími se Zemanovým onemocněním covidem-19 – prezident tak byl od Blažka oddělen plastovou stěnou.Po ukončení schůzky kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek, který již zastával tuto funkci v Nečasově vládě, sdělil své dojmy od jednání s Milošem Zemanem. Člen ODS například zdůraznil, že prezident se dobře orientuje v současném dění a je v dobrém fyzickém a psychickém stavu.Zároveň Blažek varoval další kandidáty na ministry, kteří mají schůzku se Zemanem teprve před sebou, aby se na ni dobře připravili.Kalousek to považuje za komediiSérii setkání prezidenta Zemana s členy vznikající vlády v té podobě, ve které probíhají v Lánech, Miroslav Kalousek označil za komedii. Schytal to ale nejen dnešní návštěvník pana prezidenta Blažek, ale i celá budoucí vláda Petra Fialy, který podle jeho názoru nejedná důstojně.Připomeňme, že to není poprvé, co Miroslav Kalousek kritizuje tato setkání členů pětikoalice s prezidentem Zemanem. Před pár dny bývalý ministr financí dokonce prohlásil, že tímto postupem Zeman škodí celé republice. Podle něj prezident Česka nemá právo na to, aby trval na provedení jednání v takovém formátu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

