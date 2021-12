https://cz.sputniknews.com/20211201/lekarka-uvedla-symptomy-nedostatku-vitaminu-c-16699480.html

Lékařka uvedla symptomy nedostatku vitaminu C

Lékařka uvedla symptomy nedostatku vitaminu C

Slabost a únavnost, dlouhé hojení ran a dokonce i krvácení z dásní mohou svědčit o nedostatku vitaminu C v organismu. Zjistit to ale musí lékař. Promluvila o... 01.12.2021

2021-12-01T08:52+0100

2021-12-01T08:52+0100

2021-12-01T08:52+0100

zdraví

lékař

vitamíny

vitamín c

imunita

Vysvětlila, že nehojící se řezná rána je důvodem k zamyšlení a ke kontrole hladiny vitaminu C, aby jeho nedostatek nepřivedl ke kurdějím, které jsou doprovázeny krvácením z dásní a projevují se při akutním nedostatku vitaminu.„Dříve celá Evropa trpěla kurdějemi. Podivuhodný fakt: tento problém byl vyřešen, když byly do Evropy přivezeny brambory, které obsahují velké množství vitaminu C,“ řekla lékařka v rozhovoru pro televizní stanici Moskva 24.Pro doplnění normy vitaminu C v organismu doporučuje Černyšovová zařadit do jídelníčku kyselé zelí, citrusové ovoce a rybíz. Protože jde o vitamin rozpustný ve vodě, obsahuje ho ve velkém množství ovoce a zelenina.Lékařka připomněla, že Světová zdravotnická organizace považuje za normu pět porcí ovoce a zeleniny denně.Odbornice na výživu Marie Tichomirovová hovořila 27. listopadu o užitečných vlastnostech cibule, která také obsahuje mnoho vitaminu C. Podle jejích slov cibule pomáhá i při detoxikaci díky obsahu síry. Má kromě toho antibakteriální a protivirový účinek, avšak při žaludečním vředu je třeba konzumovat tuto zeleninu opatrně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

lékař, vitamíny, vitamín c, imunita