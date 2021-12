https://cz.sputniknews.com/20211201/lukasenko-belorusko-bude-na-strane-ruska-v-pripade-agrese-ze-strany-ukrajiny-16700805.html

Bělorusko bude na straně Ruska v případě agrese ze strany Ukrajiny, prohlásil Lukašenko

Bělorusko bude na straně Ruska v případě agrese ze strany Ukrajiny, prohlásil Lukašenko

Zachová-li se Kyjev nepřátelsky, postaví se Minsk na stranu Moskvy, prohlásil běloruský prezident Alexandr Lukašenko v interview pro Sputnik. 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T11:34+0100

2021-12-01T11:34+0100

2021-12-01T11:55+0100

svět

bělorusko

rozhovor

prezident

alexandr lukašenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/16700944_0:263:3175:2048_1920x0_80_0_0_04cbf2932c7761b8559cd36c5f9ed5cf.jpg

Lukašenko již dříve řekl, že jsou bělorusko-ukrajinské vztahy na nejnižším bodu. Ukrajina je jednou ze zemí, kterou Bělorusko obvinilo společně s dalšími západními státy ze zasahování do svých vnitřních záležitostí, a také z toho, že z jejího území byly koordinovány loňské protestní akce. Dialog se zkomplikoval, když po Lukašenkově inauguraci v Kyjevě prohlásili, že ho nepokládají za legitimního prezidenta.Zdůraznil, že nikdy nebude na straně „toho nacionalistického šílenství, které panuje dnes na Ukrajině“. „Budu dělat vše pro to, aby byla Ukrajina naše. To je naše Ukrajina, je tam náš národ. Nejsou to žádné emoce, je to moje pevné přesvědčení,“ dodal.Hranice s PolskemV poslední době se vztahy mezi Minskem a Varšavou zhoršily na pozadí migrační krize, z níž se obě strany navzájem obviňují. V Polsku uvažují o možnosti zavřít hranici s Běloruskem, přes jehož území je dodávána do Evropy část ruského plynu.Běloruský prezident v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že je připraven zastavit tranzit energetických nosičů v případě, když Polsko svou hrozbu uskuteční a hranici zavře.Na otázku, jestli to říká vážně, Lukašenko odpověděl: „Samozřejmě, že vážně“.„Poláci se rozhodli nám zavřít hranici s Běloruskem. No dobře, zavírejte. Nejezdíme přece do EU moc často. Náš zájem se dnes soustřeďuje na Rusko, Čínu a především na východ. A co když zavřu já? Co pak bude s tím proudem, který jde do Ruska a Číny hlavně přes naši zemi,“ zeptal se Lukašenko.Podle jeho slov má Rusko jižní hranici s Ukrajinou zavřenou, přes Ukrajinu tedy neprojdou, a „nosit to na ramenou přes Pobaltí – tak tam nejsou cesty“.Polákům navrhl, aby zavřeli hranici a podívali se, komu to bude víc na škodu. „Komu tím způsobíš škodu? Sobě samému? A pak, když zavřete… pomyslete na to, jak budete od Ruska nakupovat energetické zdroje,“ řekl Lukašenko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211201/os-ukrajiny-stahly-k-donbasu-125-tisic-vojaku-coz-je-polovina-celkoveho-poctu-prislusniku-armady-16700399.html

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, rozhovor, prezident, alexandr lukašenko