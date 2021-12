Matovičův návrh uspěl! Vláda schválila sporný bonus pro seniory v hodnotě 500 eur

https://cz.sputniknews.com/20211201/matovicuv-navrh-uspel-vlada-schvalila-sporny-bonus-pro-seniory-v-hodnote-500-eur-16708995.html

Slovenská vláda dnes jednala a vyšlo najevo, že byl schválen návrh Igora Matoviče. Ten se týkal bonusu ve výši 500 eur pro očkované důchodce. Vláda jej... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve Matovič v souvislosti s bonusem za očkování prohlašoval, že se dlouhé měsíce nedělalo nic pro proočkovanost té nejrizikovější skupiny. Proto je prý podle něj nyní vhodné investovat do očkování seniorů než potom investovat miliardy do jejich léčby.Dnes na toto téma přišla řada i na jednání vlády a nakonec byl návrh schválen. Informoval o tom ministr financí na sociální síti.Jak již bylo naznačeno, proti bonusu se postavilo SaS. Ministr hospodářství za SaS Richard Sulík uvedl, že 500eurový bonus nepodpořili hned z několika důvodů.Dodejme, že svůj názor na finanční odměnu ve výši 500 eur pro obyvatele starší 60 let za očkování okomentoval i ministr školství. Ten ji označil za rozpočtově nezodpovědnou a populistickou.Rovněž se domnívá, že to není správný krok, protože do budoucna, kdy bude třeba motivovat lidi, například i na čtvrtou dávku, tak se na to znovu budou muset vynakládat finanční prostředky. „Přijde mi to opravdu nerozumné,“ uzavřel věc.Naopak ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský v souvislosti s Matovičovým návrhem řekl, že je pro jakýkoli způsob, který by mohl pomoci lidem k očkování.Podobný postoj zaujímá také ministr obrany Jaroslav Naď, který tento krok považuje za dobrý nástroj.Reakce na sociální sítiKdyž se tato informace dostala na veřejnost, následovala vlna reakcí. Lidé se dělili o své různorodé názory na věc. Někteří se Matoviče zastávali.Jiní ale Matovičův návrh krizitovali. Připomínali mu například to, že mrhá penězi.I dle ostatních to není zrovna nejšťastnější krok. „Nesystémové opatření, jehož cílem nebylo zachraňovat důchodce, ale klesající preference Matovičovců,“ míní.Jiní ale navrhovali úplně jiné řešení. „Spíše 500€ pokuta za neočkování. Výsledek by byl o hodně lepší a ještě by to přineslo nějaké drobné do kasy,“ podotýkali.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

