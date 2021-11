https://cz.sputniknews.com/20211201/media-tajne-sluzby-ziskaly-pristup-k-datum-uzivatelu-whatsapp-a-facebook-16698614.html

Média: Tajné služby získaly přístup k datům uživatelů WhatsApp a Facebook

Média: Tajné služby získaly přístup k datům uživatelů WhatsApp a Facebook

Zaměstnanci amerických tajných služeb, včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), získali přístup k tajným údajům uživatelů platforem jako WhatsApp... 01.12.2021

Dokument s názvem Legal Access, který novináři mají k dispozici, odhaluje postup orgánů činných v trestním řízení při získávání osobních údajů uživatelů těchto platforem. Podle interního vedení FBI k tomu potřebují zástupci úřadů získat soudní povolení.Díky zmíněnému dokumentu mohou speciální služby zjistit všechny kontakty klienta WhatsApp a také určit okruh osob, které si jej zadaly do svých kontaktů. Navíc tímto způsobem můžete získat data o hovorech a korespondenci a tyto informace se budou každých 15 minut aktualizovat.Zpravodajští důstojníci mohou získat informace o zprávách v aplikaci WhatsApp uživatele iPhone, pokud je archiv messengeru uložen na iCloud.Na základě soudního rozhodnutí nebo za přítomnosti příkazu k prohlídce mohou policisté získat seznam zablokovaných uživatelů WhatsApp osoby, o kterou se zajímají, a také informace o jejích kontaktech a těch, s nimiž je zaznamenán v telefonním seznamu.Zástupkyně messengeru potvrdila správnost informací uvedených v dokumentu, píše Rolling Stone. Uvedla však, že obsah korespondence se zvláštním službám nepředává.Z dokumentu navíc vyplývá, že messenger Signal poskytuje údaje o datu, čase registrace uživatele a informaci o posledním přihlášení do služby. Zmiňme, že messenger Telegram takové údaje poskytuje pouze v případě vyšetřování případů terorismu: služba přenáší pouze IP adresu a telefonní číslo podezřelého. Také na žádost speciálních služeb jsou informace přenášeny prostřednictvím iMessage, Viber, WeChat a některých dalších služeb.Již dříve specialista na kybernetickou bezpečnost z Indie Athul Jayaram varoval uživatele WhatsApp, že jejich osobní údaje jsou ohroženy únikem. Podle něj za nezabezpečenost dat uživatelů messengeru mohla funkce Click to Chat.

