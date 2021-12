https://cz.sputniknews.com/20211201/o-tom-ako-slovensky-exprezident-kiska-urobil-medvediu-sluzbu-ockovacej-kampani-na-slovensku-nazor-16701082.html

O tom, ako slovenský exprezident Kiska urobil medvediu službu očkovacej kampani na Slovensku. Názor

O tom, ako slovenský exprezident Kiska urobil medvediu službu očkovacej kampani na Slovensku. Názor

Stredná Európy sa zjavne stáva epicentrom šírenia delta variantu SARS-CoV-2, v počte infikovaných dosahuj svoje maximá. Najvyššia miera incidencie ochorenia je... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T19:50+0100

2021-12-01T19:50+0100

2021-12-01T19:50+0100

názory

slovensko

andrej kiska

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/957/85/9578568_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_23af9506493fd2f2a09c0947fab58a7c.jpg

Je jasné, že za daných okolností sa, obrazne povedané, topiaci aj slamky chytá. Aj preto neprekvapilo, že na summite prezidentov V4 v zásade všetci, aj keď s rôznou intenzitou vyzývali svojich občanov k očkovaniu. Najsilnejšie alebo najexplicitnejšie sa za očkovanie, dokonca povinné vyslovil český prezident Miloš Zeman, ktorý sa však summitu zúčastnil len virtuálne, respektíve online kvôli svojmu zdravotnému stavu. Prekročil stredoeurópske politické tabu a vyzval na povinné očkovanie. Môže si to dovoliť, pretože už nikde kandidovať nebude, a teda nemusí kalkulovať s tým, či stratí, alebo nestratí dôveru. Nakoniec vo svojom prejave túto skutočnosť sám zdôraznilV snahe zmobilizovať všetky autority v prospech očkovania zrejme tvorcovia očkovacej kampane na Slovensku do nej zaangažovali aj trojicu slovenských exprezidentov. Pôvodnú iniciatívu vraj vyvinul exprezident Andrej Kiska, ale k jeho vyhláseniu sa pripojili aj exprezidenti Ivan Gašparovič a Rudolf Schuster. Obávam sa však, že angažovanie krajne kontroverzného Kisku bude v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Svoj prezidentský úrad zakončil sériou škandálov, čo sa premietlo aj do mizivých percent jeho strany v parlamentných voľbách. Navyše, je to osoba krajne polarizujúca a jeho odporúčanie je pre ľudí, ktorí sú skeptickí k očkovaniu, alebo sú doslova antivaxeri, priam príkazom, aby sa vyhli všetkému, čo odporúča. Angažovanie jeho osoby v kampani tak možno hodnotiť ako veľkú chybu v politickom marketingu, respektíve je chybou, že jeho angažovanie nebolo vyhodnotené ako niečo hlboko kontraproduktívne. Možno to tvorcovia očkovacej kampane brali ako povinnú jazdu, ale je vysoko pravdepodobné, že výzva trojice exprezidentov žiadne zásadnejšie posuny v ochote zaočkovať sa neprinesie.

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Roman Michelko https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/12850059_0:0:438:438_100x100_80_0_0_7dcb8a5d100ae58bd69df8f64bb7b8fd.jpg

Roman Michelko https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/12850059_0:0:438:438_100x100_80_0_0_7dcb8a5d100ae58bd69df8f64bb7b8fd.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Roman Michelko https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/12850059_0:0:438:438_100x100_80_0_0_7dcb8a5d100ae58bd69df8f64bb7b8fd.jpg

slovensko, andrej kiska, očkování