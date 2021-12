https://cz.sputniknews.com/20211201/os-ukrajiny-stahly-k-donbasu-125-tisic-vojaku-coz-je-polovina-celkoveho-poctu-prislusniku-armady-16700399.html

OS Ukrajiny stáhly k Donbasu 125 tisíc vojáků, což je polovina celkového počtu příslušníků armády

OS Ukrajiny stáhly k Donbasu 125 tisíc vojáků, což je polovina celkového počtu příslušníků armády

Kyjev vyslal do Donbasu 125 tisíc vojáků a důstojníků, což je polovina celkového počtu osob ukrajinské armády. Uvedla to oficiální zástupkyně ruského... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

„Ozbrojené síly Ukrajiny zvyšují svou vojenskou sílu, stahují těžkou techniku, vojáky. Podle některých zpráv již počet vojáků <...> v zóně konfliktu dosáhl 125 tisíc osob, a pokud to někdo neví, tak je to polovina celého složení ozbrojených sil Ukrajiny,“ řekla Zacharovová na briefingu.Dodala, že Moskva je znepokojena faktickým odmítnutím ze strany Kyjeva mírového urovnání této otázky.Tisková mluvčí také připomněla, že návrh zákona předložený ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským k posouzení Nejvyšší radou počítá s přijetím zahraničních jednotek do země v roce 2022. To přímo odporuje minským dohodám.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg již dříve prohlásil, že „jakákoli budoucí agrese proti Ukrajině bude mít pro Rusko vysokou cenu a politické i ekonomické důsledky“.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Moskva nechystá žádné agresivní plány.„Je naprosto nesprávné spojovat jakékoli přesuny ozbrojených sil RF na vlastním území naší země s takovými plány,“ zdůraznil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

