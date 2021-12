https://cz.sputniknews.com/20211201/podporuji-povinne-ockovani-oznamil-budouci-nemecky-kancler-scholz-16704748.html

Podporují povinné očkování pro všechny, oznámil budoucí německý kancléř Scholz

Němečtí sociální demokraté chtějí následovat Rakousko a zavést povinné očkování proti koronaviru. Oznámil to budoucí kancléř Olaf Scholz. 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Německý ministr financí za SPD Olaf Scholz, který podle předpokladů již nadcházející týden zaujme post kancléřky Angely Merkelové, se nechal slyšet, že by podpořil povinné očkování proti koronaviru. Prohlásil to během setkání zástupců německých regionů. Podle něj by obchody a služby, které neprodávají zboží pro základní potřebu, měly kontrolovat svým zákazníkům průkaz o vakcinaci nebo prodělání nemoci.Vakcinační mandát by měl začít platit od konce února. Německo se tak může stát druhou zemí, kde bude všeobecná vakcinace proti koronaviru povinná. Již dříve tento krok ohlásilo Rakousko, kde bude očkování povinné od února. Nyní se pracuje na příslušné legislativě.Povinné očkování napříč Evropskou unií nevylučuje předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní by se o této možnosti mělo přinejmenším diskutovat. Ve středu to prohlásila v souvislosti s novou variantou koronaviru omikron, která je mnohem nakažlivější než již tak nakažlivá delta. Kromě toho vyzvala k urychlenému očkování posilující dávkou.České ministerstvo zdravotnictví pracuje na vyhlášce, která nařídí povinné očkování pro osoby nad 60 let a vybrané profese. Povinné očkování by mělo začít platit od března. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) přitom dříve nevylučoval, že by se povinně očkovali i padesátníci.Budoucí vláda Petra Fialy (ODS) ale prozatím povinné očkování pro vybrané věkové skupiny odmítá. Pokud ovšem budou prosazovat povinné očkování některé profesní organizace, tak jim má vláda vyhovět.Dříve povinné očkování pro lidi nad 60 let nařídilo Řecko. Kdo odmítne, bude muset platit pokutu ve výši 100 euro měsíčně (2 552 korun). Povinné očkování lidí nad 60 let chce prosadit i slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO).Minulý týden Evropská léková agentura (EMA) schválila použití vakcíny Pfizer/BioNTech pro děti od pěti do 11 let. K očkování děti ve věku od pěti let vyzval i kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

