Politici sdělují nehoráznosti a lidé ztrácejí důvěru v demokracii, varuje Křeček

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček varuje před koncem demokracie v České republice. Pro mnohé tento systém přestal fungovat a lidé jsou znechuceni... 01.12.2021

Ombudsman Stanislav Křeček se ve svém komentáři pro Právo s titulkem „Soumrak demokracie?“ pozastavil nad tím, že v poslední době často slyšíme o tom, že lidé nevěří státu. Ilustroval to posledními protestními akcemi "Milion chvilek pro demokracii" a spolkem "Chcípl pes". Podle něj ale problém může být mnohem hlubší.Křeček poznamenal, že demokracie je založena na vůli většiny. Nicméně podle něj ona většina v současné době chybí. Svobodné volby k vytvoření většiny nevedou, což dokázaly říjnové volby do Poslanecké sněmovny.Tato skutečnost podle něj vede k tomu, že „podstatná část občanů“ má dojem, že rozhodování není již demokratické. Proto jsme dnes konfrontováni se skupinami, které demokratická rozhodnutí neuznávají a nehodlají je respektovat.Křeček dále zkritizoval vládu za to, že podle něj v době epidemie koronaviru svoji státní moc neuplatňuje. „Je-li, jak se obecně soudí pravdou, že právo je to, co je vynutitelné státní mocí, pak toho práva u nás zbývá velmi málo. Na to abychom se mohli chlubit, že jsme právním státem,“ píše ombudsman.Křeček proto upozorňuje, že lidé, kteří prozatím chodí pouze protestovat, začnou hledat „jiné formy správy věci veřejných“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

