https://cz.sputniknews.com/20211201/putin-se-trese-strachem-britska-ministryne-zahranici-jezdila-na-tanku-nato-v-estonsku-16704082.html

„Putin se třese strachem.“ Britská ministryně zahraničí jezdila na tanku NATO v Estonsku

„Putin se třese strachem.“ Britská ministryně zahraničí jezdila na tanku NATO v Estonsku

Britská ministryně zahraničí Liz Trussová jela na tanku během návštěvy Estonska, přičemž dříve vyjádřila podporu Ukrajině, varovala Moskvu před „agresí“ a... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T14:55+0100

2021-12-01T14:55+0100

2021-12-01T14:55+0100

karikatura

multimédia

nato

rusko

velká británie

tank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/16703933_0:0:2300:1293_1920x0_80_0_0_e1810cc8e033d0bebdaf43cd8508fa83.jpg

Trussová navštívila Estonsko v úterý před odletem do Rigy na jednání ministrů zahraničí NATO. Video Trussové v maskovací vestě a helmě zveřejnil deník Times: šéfka britského ministerstva zahraničí v doprovodu servisního technika projíždí v tanku zasněženým cvičištěm. Poté se setkala s kontingentem britských vojáků dislokovaných tam v rámci mise NATO. V současné době je asi 800 britských vojáků umístěno v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku.Čtenáři britského vydání The Telegraph reagovali s humorem na cestu britské ministryně zahraničí Liz Trussové na tanku.„Varuje Rusko? Kreml se musí třást strachy,“ napsal Cliff Woods.„Ach, vsadím se, že Putinovo srdce se třese,“ dodal uživatel GJWhite.Někteří čtenáři si vzpomněli na podobnou akci premiérky Margaret Thatcherové v roce 1986.„Jedna zinscenovaná fotografie ke srovnání s paní Thatcherovou zjevně nestačí,“ řekl Oliver Fort.„Uplynulo 35 let a tank je stejný!“ napsal Graham Cove.Před cestou na schůzku ministrů zahraničí NATO Trussová řekla, že jejím hlavním programem bude konfrontace s „destabilizačními akcemi“ Ruska a Běloruska.Jakékoli kroky Ruska k podkopání svobody a demokracie jejich partnerů by podle ní byly „strategickou chybou“.Rusko opakovaně odmítalo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nemá v úmyslu na nikoho útočit, a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro rozmístění další vojenské techniky NATO poblíž ruské hranice. Ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že výroky Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou úsměvné i nebezpečné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimédia, nato, rusko, velká británie, tank