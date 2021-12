https://cz.sputniknews.com/20211201/rusko-bude-tvrde-reagovat-na-nepratelske-kroky-nato-prohlasil-ministr-sergej-lavrov-16703650.html

Rusko bude tvrdě reagovat na nepřátelské kroky NATO, prohlásil ministr Sergej Lavrov

Rusko bude tvrdě reagovat na nepřátelské kroky NATO, prohlásil ministr Sergej Lavrov

Rusko bude i nadále tvrdě reagovat na případné nepřátelské kroky NATO, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T15:02+0100

2021-12-01T15:02+0100

2021-12-01T15:02+0100

svět

nato

rusko

sergej lavrov

jens stoltenberg

alexandr lukašenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/14599413_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_c7db12a89d815c6ec00961a0e8785e48.jpg

„Na případné nepřátelské kroky budeme i nadále tvrdě reagovat, aniž bychom nějak poškodili naše národní zájmy,“ řekl během svého středečního vystoupení v Radě federace.Ruský ministr také reagoval na prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o možnosti přesunu jaderných zbraní na východ Evropy. Lavrov označil Stoltenbergova slova za neuvážená a připomněl, že v procesu sestavování vládní koalice v Německu unikla do tisku prohlášení jednotlivých členů koalice, kteří „prosazovali zařazení požadavku na stažení jaderných zbraní z území Německa do vládního programu“.Dodal, že nyní zjevně „něco nutí Stoltenberga být neúměrně agresivní“.Umístění jaderných zbraní v BěloruskuBěloruský prezident Alexandr Lukašenko již dříve v rozhovoru pro RIA Novosti uvedl, že Bělorusko navrhne umístit ruské jaderné zbraně na své území, pokud NATO přistoupí k podobnému kroku v Polsku.Sergej Lavrov v komentáři k prohlášení běloruského prezidenta uvedl, že by mělo být vnímáno jako varování vůči Západu.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, sergej lavrov, jens stoltenberg, alexandr lukašenko