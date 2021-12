https://cz.sputniknews.com/20211201/sarapatka-chce-trestat-antivaxery-trest-musi-prijit-pro-kazdeho-kdo-vztahne-ruku-na-zdravotniky-16709829.html

Šarapatka chce trestat antivaxery: Trest musí přijít pro každého, kdo vztáhne ruku na zdravotníky

Šarapatka chce trestat antivaxery: Trest musí přijít pro každého, kdo vztáhne ruku na zdravotníky

Publicista a politický komentátor Zdeněk Šarapatka si myslí, že je načase přitvrdit vůči antivaxerům, zvlášť těm, kteří aktivně prosazují svůj pohled na... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Pandemie koronaviru nejen bere životy lidem a škodí ekonomice, ale do značné míry také polarizuje společnost. Žhavé diskuze a spory ve společnosti jsou způsobeny i odlišnými postoji vůči očkování. To ale není vše. V některých případech dochází i k fyzickému násilí vůči těm, kdo zastává odlišný názor na vakcinaci, případně tu povinnou. Ve svém facebookovém příspěvku se Zdeněk Šarapatka, někdejší poradce Miloše Zemana v době, kdy zastával funkci premiéra, důrazně ohradil vůči chování horlivých odpůrců očkování.Jako příklad Šarapatka uvádí incident s novinářkou zpravodajského webu Seznam Zprávy Terezou Šídlovou, která se spolu se svou dcerou stala terčem útoku ze strany tzv. antivaxerů. Šarapatka tvrdí, že útoky odpůrců vakcinace jsou často koordinované. Podle Šarapatky mohou za celkový nárůst agresivity dezinformace, které údajně šíří nějaké proruské zdroje. Žádné konkrétní příklady takových dezinformací bývalý člen Rady České televize ale neuvedl.Trest pro agresivní antivaxeryDále publicista podotýká, že na rozdíl od antivaxerů nezná žádné zastánce očkování, kteří by projevovali stejnou míru agresivity a netolerance. „Agresivita odpůrců očkování den ode dne roste,“ sdělil svůj dojem dotyčný. S ohledem na rostoucí rizika pro odpovědné občany, kteří podporují očkování, musí vláda zvážit zpřísnění pro agresivní antivaxery, dospívá k závěru Šarapatka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

