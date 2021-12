https://cz.sputniknews.com/20211201/sefka-ek-vyzvala-k-zahajeni-diskuze-o-zavedeni-povinneho-ockovani-v-eu-16703053.html

Šéfka EK vyzvala k zahájení diskuze o zavedení povinného očkování v EU

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na briefingu uvedla, že v souvislosti se vznikem nové varianty koronaviru, omikron, je potřeba začít... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T13:53+0100

2021-12-01T13:53+0100

2021-12-01T14:37+0100

svět

ursula von der leyenová

očkování

evropská unie (eu)

koronavirus

covid-19. pandemie koronaviru

Podle ní je v zemích EU očkováno 77 % dospělé populace, zatímco proočkovanost celé populace je 66 procent. To znamená, že až jedna třetina evropské populace nemá vakcínu. To je podle von der Leyenové asi 150 milionů lidí. Šéfka Evropské komise ovšem poznamenala, že jakákoli rozhodnutí o zavedení donucovacích opatření jsou plně v kompetenci členských zemí.„Z toho důvodu mi nepřísluší dávat nějaká doporučení. Ptáte-li se na můj osobní názor, máme tady pandemii a máme také život zachraňující vakcíny, které ale nejsou využívány adekvátně,“ dodala.Leyenová během dnešní tiskové konference vyzvala i k tomu, aby členské státy denně přehodnocovaly restrikce ohledně cestování a urychlily očkování posilovacími dávkami. V souvislostí s novou variantou omikron by se evropské země měly podle von der Leyenové připravit na nejhorší.Povinné očkování v ČeskuPřed několika dny český prezident Miloš Zeman přiznal, že vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v republice je načase se zamyslet nad zavedením povinného očkování.„Všichni politici se bojí říci, že jediným řešením je povinné očkování, protože by ztratili hlasy. Já si to mohu dovolit, protože já už po deseti letech končím ve funkci prezidenta,“ prohlásil Zeman na pondělním jednání summitu hlav států V4.Prezident České republiky vyzval země V4, aby se poučily od Rakouska, které povinné očkování zavedlo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

