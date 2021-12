https://cz.sputniknews.com/20211201/tajemstvi-sovetskych-kucharu-jakou-jednoduchou-prisadu-je-dulezite-pridat-do-karbanatku-16705589.html

Tajemství sovětských kuchařů: jakou jednoduchou přísadu je důležité přidat do karbanátků

Tajemství sovětských kuchařů: jakou jednoduchou přísadu je důležité přidat do karbanátků

Pro mnohé lidi zůstávají sovětské karbanátky standardem oblíbeného masového pokrmu. 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T16:51+0100

2021-12-01T16:51+0100

2021-12-01T16:51+0100

zdraví

jídlo

recept

tajemství

máslo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/12401176_0:9:3073:1737_1920x0_80_0_0_dd264a6bdf09dfd973f3296414c0098f.jpg

V každé jídelně si člověk mohl objednat karbanátky s jistotou, že budou mít vynikající chuť.Kuchaři vždy podávali jídlo, které bylo kypré, šťavnaté a neobyčejně chutné.Hospodyňce se však nemusí vždy podařit zopakovat takový úspěch ve své kuchyni a zdá se jí, že něco chybí. A je to vlastně pravda.Sovětští kuchaři přidávali tajnou přísadu pro vylepšení chuti, o které moderní hospodyňky nevědí.Co tedy musíme přidat do mletého masa na karbanátky?Jak se ukázalo, připravit lahodné karbanátky není tak těžké, protože v každé kuchyni je právě ta neobvyklá složka, která zlepšuje chuť masa.Je to jedlá soda.Jak ji správně použít?Na půl kilogramu mletého masa obvykle přidáváme půl lžičky sody. Toto množství bude pro požadovaný efekt dostačující.Je také třeba připomenout, že mleté maso musíme důkladně promíchat, aby se soda rovnoměrně rozložila.Před přípravou karbanátků umístíme polotovar minimálně na hodinu do ledničky. Poté vytvarujeme mleté řízečky a osmažíme.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211201/lekarka-uvedla-symptomy-nedostatku-vitaminu-c-16699480.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jídlo, recept, tajemství, máslo