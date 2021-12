„Už je nás šest!“ Nový člen v rodině modelky Simony Krainové překvapil fanoušky

https://cz.sputniknews.com/20211201/uz-je-nas-sest-novy-clen-v-rodine-modelky-simony-krainove-prekvapil-fanousky-16704396.html

Simona Krainová je nejen známá tím, že je modelka a podnikatelka, ale lidé v ní vidí také milovnici psů. Potvrzuje to i fakt, že už je hrdou majitelkou jednoho... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Krainová se nedávno na svých sociálních sítích pochlubila novým přírůstkem do rodiny. Kdo by si však myslel, že k synům Brunovi a Maxovi přibude další sourozenec, mýlil by se. Modelka si totiž pořídila druhou čivavu, která dostala jméno Aisha.Za zmínku stojí, že malé a velmi roztomilé štěňátko má zajímavé dvoubarevné zbarvení. Dominuje bílá barva, kterou však zdobí hnědé kolečko na hřbetu. Také hlavu má pejsek bílo-hnědou.Připomeňme, že prvního psího mazlíčka, Angelu Vágner Krainovou, modelka přivítala do rodiny před rokem v létě, kdy pejskovi byly dva měsíce. Svému miláčkovi propadla natolik, že mu dokonce založila účet na sociálních sítích, kde má již přes šest tisíc fanoušků.Zatím není jasné, zda bude Aisha posledním pejskem, kterého si rodina pořídila, protože Simona psy miluje. Někteří navíc s oblibou říkají, že„čivavy jsou jako brambůrky - jakmile máš jednu, nemůžeš přestat“.Reakce sledujícíchA jak přivítali nového člena rodiny uživatelé? Velmi vřele. Simona se dočkala samých pozitivních ohlasů.„Tak to je krásný blázinec. Já bych Angie nechala v Yesu obarvit aspoň jedno ucho na blond. Bude po problému,“ vtipkovali někteří.Jiní ocenili, že první čivavě pořídili společníka.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

