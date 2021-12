https://cz.sputniknews.com/20211201/vitejte-ve-vakcinacni-totalite-vitejte-v-americke-kolonii-facebook-cenzuroval-blahovo-video-16701177.html

„Vítejte ve vakcinační totalitě, vítejte v americké kolonii.“ Facebook cenzuroval Blahovo video

Slovenský opoziční poslanec Ľuboš Blaha (Směr-SD) na vlastní kůži zažil cenzuru ze strany Facebooku. Video, na kterém podle svých slov vyvrací vládní hoaxy o... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Za jeden den Blahovo video mělo téměř 350 tisíc zhlédnutí a sdílelo ho zhruba 20 tisíc lidí. „Musel jsem liberální kavárnu doslova rozběsnit,“ pochvaluje si poslanec.Poslanec navíc upozornil, že mu nebyl sdělen důvod, proč bylo jeho video smazáno. Blaha trvá na tom, že informace, které v něm byly obsaženy, jsou pravdivé, ale údajně se nelíbily americkým farmaceutickým společnostem.Na video Facebook upozornil portál Živé.sk, podle kterého obsahuje nepravdivé informace.Z 10 Blahových tezí portál vybral pět, které považuje za nepravdivé. „Většinou přitom šlo o lži, překroucená data či popírání základních vědeckých poznatků,“ uvádí portál. První tezí, která má být zavádějící, je, že za 3. vlnu koronaviru mohou údajně očkovaní.Blaha ale trvá na svém. Argumentuje tím, že během první vlny všichni byli nuceni se testovat a pozitivní zůstávali v karanténě.Dalším problematickým tvrzením je, že vakcína údajně zabila tisíce lidí.Třetím Blahovým hoaxem má být jeho tvrzení, že za velké množství úmrtí mohou lékaři, kteří neposkytli dostatečnou péči nemocným. On však trvá na tom, že lékařská péče o nemocné není uspokojivá.Vakcíny dále podle Blahy způsobují, že virus mutuje a stává se vůči nim odolnějším. „Virus se snaží přežít, a proto kvůli vakcínám hledá nové mutace,“ stojí si za svým Blaha.Posledním údajným hoaxem je, že média či odborníci jsou údajně placeni státem nebo společností Pfizer. Blaha ovšem poznamenal, že očkovací kampaň v „liberálních médiích“ něco stojí.Opoziční poslanec se proto domnívá, že nic lživého na svém videu neřekl. Uvedl, že není antivaxer, ale že chce, aby očkování proti koronaviru bylo dobrovolné. „A to je ode dneška zjevně zakázané,“ míní Blaha.Připomeňme, že kvůli zhoršující se epidemické situaci byl na Slovensku vyhlášen lockdown. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) by chtěl zavést povinné očkování pro vybrané věkové kategorie obyvatel.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

