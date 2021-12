https://cz.sputniknews.com/20211202/angela-merkelova-prohlasila-ze-jiz-od-unora-muze-byt-v-nemecku-zavedeno-povinne-ockovani-16716316.html

Angela Merkelová prohlásila, že již od února může být v Německu zavedeno povinné očkování

Německý spolkový sněm projedná návrh na zavedení všeobecného povinného očkování, které v případě schválení může vstoupit v platnost od února. Končící federální... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Německo zvažuje zavedení povinného očkování. Tento návrh však musí být nejdříve projednán ve Spolkovém sněmu, prohlásila dnes německá kancléřka v demisi Angela Merkelová.Merkelová zároveň podotkla, že osobně podporuje návrh na zavedení povinného očkování. Podle jejího názoru je takový krok zcela odůvodněný, vzhledem k vytížení nemocnic a nutnosti zkrotit další vzestup pandemie.Scholz podporuje povinné očkováníOlaf Scholz, který nyní zastává funkci vicekancléře a s největší pravděpodobností se stane nástupcem Merkelové na postu federálního kancléře poté, co přivedl SPD k vítězství v letošních parlamentních volbách, podpořil zavedení povinného očkování v Německu. Prohlásil to včera během setkání zástupců německých regionů. Podle něj by obchody a služby, které neprodávají zboží pro základní potřebu, měly kontrolovat svým zákazníkům průkaz o vakcinaci nebo prodělání nemoci.Vakcinační mandát by měl začít platit od konce února. Německo se tak může stát druhou zemí, kde bude všeobecná vakcinace proti koronaviru povinná. Již dříve tento krok ohlásilo Rakousko, kde bude očkování povinné od února. Nyní se pracuje na příslušné legislativě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

