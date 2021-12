Blažek si chce posvítit na práci státních zástupců a promluvil o nejhorším zneužívání moci

https://cz.sputniknews.com/20211202/blazek-si-chce-posvitit-na-praci-statnich-zastupcu-a-promluvil-o-nejhorsim-zneuzivani-moci-16722390.html

Šéf jihomoravské ODS Pavel Blažek v rozhovoru pro deník Právo promluvil o nedávném setkání s prezidentem Zemanem a svých prioritách na postu ministra... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Když Blažek mluvil o svém jednání v Lánech, podotkl, že on není tím kandidátem na ministra, se kterým by měl prezident Miloš Zeman problémy.Prý se spolu bavili o Blažkových plánech s resortem spravedlnosti.Jedním z Blažkových plánů je prý posvítit si na práci státních zástupců. Budoucí ministr by rád zvýšil odpovědnost státních zástupců za jejich rozhodování.„Rostou nám obrovským způsobem náhrady škody za buďto nezákonná trestní řízení, anebo za případy, které nedokážou státní zástupci obhájit u soudu tak, že jsou úspěšní,” řekl s tím, že by prý také zavedl jasně vymezené funkční období pro jednotlivé státní zástupce, včetně toho nejvyššího.Zmínil také nespokojenost politické scény vůči státnímu zastupitelství.Na jedné straně chce prý svým kolegům politikům vysvětlit, že některé jevy, které jsou u státních zástupců vnímány jako negativní, ve skutečnosti negativní nejsou, ale na straně druhé státním zástupcům sdělí, že některé jevy známé z dosavadní praxe chodů státních zastupitelství, musí zmizet.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

