Čaputové už praskly nervy. Na rovinu vyprávěla o setkání se Sorosem

Na facebookové stránce Zuzany Čaputové se objevila nová komunikační strategie. Slovenská prezidentka se rozhodla vyjádřit ke „lžím, dezinformacím a útokům“... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle prezidentky SR Čaputové, nejlepší obrana je pravda, proto na sociální síti nabídla svá vysvětlení ke třem z „nejčastějších lží a útoků“.Čaputová se v první řadě vyjádřila ke konstatování, které používá opozice, že stála za zmařením snah o vyvolání referenda o předčasných parlamentních volbách.Připomeňme, že předseda Směru-SD Robert Fico již několikrát vyzval prezidentku, aby se s navrhovanými referendovými otázkami o předčasných volbách neobracela na Ústavní soud SR. Apeloval na ni, aby referendum umožnila.Prezidentka se brání, že Ústavní soud SR konstatoval, že otázka v referendu by nebyla v souladu s ústavou. Podle jejích slov tedy nemohla vypsat referendum s protiústavním otázkou. Mnozí diskutéři však upozornili na to, že k soudu se obrátila sama Čaputová.„Kdo to dal k Ústavnímu soudu? A pořád to blokujete… Jsme vám lhostejní,“ píše uživatel Roman.„Paní prezidentko, nemůžete se vymlouvat na Ústavní soud, neboť i za Ústavní soud jste zodpovědná právě vy,“ přidává se Jan.Za druhý osobní útok považuje hlava státu tvrzení, že ji ovládá americká ambasáda a George Soros.Podle Zuzany Čaputové opak má dokazovat to, že s velvyslankyní USA se prý setkala jen jednou a s kontroverzním americkým podnikatelem Georgem Sorosem ani jednou.Ale i v tomto bodu se Čaputová setkala s nedůvěrou ze strany sledujících.„Někteří lidé Vám už nevěří! Ani já Vám nevěřím,” píše prezidentce Ivana.„Chcete říct, že jste nepůsobila ve Via Iuris, která je spolufinancována Sorosem? Chcete říct, že Vám nedělala kampaň izraelská lobbistická skupina Shaviv Strategy???“ ptala se další uživatelka.V posledním obrázku Čaputová zopakovala svůj citát z listopadu letošního roku o tom, že nebude dávat milost lidem spojeným se současnou opozicí: „Část politické opozice si mě vybrala jako jasný terč. Nebudu dávat milost lidem, kteří jsou jim blízcí a kterým hrozí, že budou odsouzeni,“ stoji v prohlášení.Mnozí komentátoři prezidentce poukázali na to, že v této otázce by měla být nestranní.„Proč má prezidentka potřebu vyjadřovat se k jedné politické straně. I Kiska ztrácel respekt ve chvíli, kdy se začal veřejně osočovat s Ficem,“ poznamenala uživatelka jménem Dagmar.V komentářích k danému příspěvku prezidentky se vyjádřil i opoziční politik a člen předsednictva Směru-SD Igor Melicher. Napsal, že prezidentka Čaputová se chová jako součást vládní koalice.Doplnil, že s americkou velvyslankyní se Čaputová setkala na velmi neformální bázi mimo oficiality, což vyvolává oprávněné pochybnosti.Zmiňme, že pod příspěvkem prezidentky se objevilo také hodně slov podpory a mnoho lidí s ní vyjádřilo souhlas.„Paní prezidentko, pro mě a stejně tak pro mnoho lidí v mém okolí, jste obdivuhodnou ženou, která má naši plnou důvěru. Věřím, že se nenecháte znechutit a pojedete dál svou cestou. Přeji hodně sil a děkuji,“ okomentovala jedna žena.„Výborně okomentováno! Prosím vydržte, nenechte se odradit ani znechutit. Zatímco má Slovensko v úřadu Vás jako hlavu státu, je to velká vzpruha a naděje pro všechny čestné lidi a naši budoucnost. Díky za Vaši službu. Nedovolme se nechat překřičet zlobou a hloupostí,“ dodala další.„Hezky vysvětleno, ale bojím se, že některým by nestačilo ani kdyby je pravda sama vyfackala,“ reagovala ještě jedna uživatelka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

