„Cenzura a totalita.Tím skončí veškerá média.“ Češi reagují na opatření, která chystá vláda v demisi

Dnešní mediální prostor je přeplněn množstvím dezinformací, které podle dominujících společenských představ ohrožují veřejný pořádek. Vláda Andreje Babiše... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Na základě schváleného akčního plánu by měla vrcholnoustátní správa přijmout celkem 15 opatření. Jedno z nich se týká omezení šíření dezinformací.Úkol, který vůči dezinformacím stanoví schválený akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení vyžaduje, aby byly zpracovany a předloženy vládě návrhy změn právní úpravy, které dokážou posílit schopnost ČR čelit dezinformačním zprávám.Možnosti, jak by se stát mohl postavit proti dezinformacím prostřednictvím zákona, prověří ministerstvo vnitra.„Návrh řešení bude obsahovat mimo jiné analýzu vhodnosti a způsobu regulace dezinformací. Bohužel nemůžeme předjímat výsledek a způsob splnění úkolu, vše bude záležet na legislativním procesu,“ sdělila pro Aktuálně.cz Hana Malá z tiskového odboru ministerstva.Výslednou analýzu musí MV ČR předložit v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku.Reakce ze sociálních sítíČeští uživatelé Facebooku byli perspektivou postihu za zveřejnění dezinformačního sdělení velice pobouřeni. Právní regulace by podle mnohých způsobila cenzuru nepohodlných názorů.„Já jsem pro, tím asi skončí veškeré média 😂😂 ,“ domnívá se Libuše Bémová.„Které dezinformace? Ty co neplatily včera, nebo ty co platí dnes a nebudou platit zítra? To pujde fakt blbě, pokud se ovšem nesáhne po návodu s názvem 1984, kapitola s názvem novořeč a vaporizace. No nic totalita je tady, vše podle rudozelených komisařů z EU,“ přispěl do diskuze Radim Grímsvötn.„První zásadní krok k cenzuře. Bez cenzury se totalita budovat nedá,“ vyjádřil se Erik Schuster.Mnozí spatřovali v chystaném kroku paradoxu, neboť i samá vláda přináší dezinformace do veřejného prostoru.„Výborně, zatím většinou šíří lži a hoaxy vláda.Tím by byl problém případné defenestrace vyřešený 🙂 Andy to vede, hned za ním Janek s ruskou cestovkou atd atd atd,“ ironizuje Georg Kutschernack.Někteří se ovšem domnívají, že kárná opatření by dokázala uspořádat mediální prostor takovým způsobem, který je prospěšný pro společnost.„Lidi a média, kteří šíří lži a dezinformace trestat a hned je to lhaní přejde. Dokud se jim vyplatí lhát, budou lhát, ale jakmile za to přijde trest, hned si to rozmyslí, je to jednoduché jako facka,“ zdůraznil Aleš Černý.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

