https://cz.sputniknews.com/20211202/diskriminace-opacnym-zpusobem-cinoherni-klub-resi-problem-ktery-se-dotkne-herce-ondreje-sokola-16720410.html

„Diskriminace opačným způsobem.“ Činoherní klub řeší problém, který se dotkne herce Ondřeje Sokola

„Diskriminace opačným způsobem.“ Činoherní klub řeší problém, který se dotkne herce Ondřeje Sokola

Kulturní život v poslední době kvůli pandemii zažíval a stále zažívá nelehké časy. Mnohé divadla o tom ví své. Například pražský Činoherní klub ale nyní musí... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-02T21:16+0100

2021-12-02T21:16+0100

2021-12-02T21:16+0100

česko

rasismus

hra

inscenace

divadlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/16720663_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_0308d175cee74578efb63267807260c0.jpg

Podle nejnovějších informací v daném klubu dojde k pozastavení oblíbené inscenace Ujetá ruka, kterou režíruje Ondřej Sokol a který v ní hraje jednu z rolí. Informoval o tom Činoherní klub na svém webu.Jako důvod se uvádí nová podmínka ve smlouvě prodlužující práva k inscenování hry britského autora Martina McDonagha. Podle ní totiž „držitelé licence musejí zajistit, aby herec hrající roli Tobyho byl potomkem černošských Afričanů nebo černošských obyvatel Karibiku“ a „herec musí být poskytovatelem licence písemně schválen“.Pro klub je to tedy komplikace, jelikož zatím nikým vhodným na tuto roli nedisponuje. Dosud ji hrál právě Ondřej Sokol „obarvený načerno“. Tomu už je ale konec.Nezbývá tedy než jen doufat, že se klubu podaří najít vhodného herce nebo ses agenturou, která zprostředkovává licenci, nějak domluví.Samotný ředitel Činoherního klubu Vladimír Procházka se nechal slyšet, že „proti autorově vůli je kdokoliv bezmocný“. Nejhorší na tom podle něj ale je, že se podobná situace může týkat i klasických her. Jako příklad dotyčný uvedl Shakespearova Othella. Dle jeho názoru bohužel některé agentury pozapomněly, že ve střední Evropě a na východ od ní není tolik herců tmavé pleti, kteří by byli vhodní pro velké dramatické role.Připomeňme, že tuto černou komedii v režii Ondřeje Sokola Činoherní klub poprvé uvedl v prosinci 2010. Představení čekala obnovená premiéra v listopadu 2014 a od té doby se hrálo až dodnes. Ve hře, která vypráví příběh drsného chlápka, jenž se do malého městečka vydal hledat svou ztracenou končetinu, se kromě Sokola objevil také Marek Taclík, Martin Finger, Markéta Stehlíková, Václav Šanda a Petra Horváthová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211202/caputove-uz-praskly-nervy-na-rovinu-vypravela-o-setkani-se-sorosem-16716028.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rasismus, hra, inscenace, divadlo