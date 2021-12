https://cz.sputniknews.com/20211202/extaze-decastelo-a-vondrackova-se-vyfotili-na-kalendar-proti-domacimu-nasili-16721257.html

„Extaze.“ Decastelo a Vondračková se vyfotili na kalendář proti domácímu násilí

„Extaze.“ Decastelo a Vondračková se vyfotili na kalendář proti domácímu násilí

České herečky Lucie Vondráčková a Eva Decastelo, rockový hudebník Miro Šmajda, významný český režisér Zdeněk Troška a další významné české osobnosti se... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-02T22:52+0100

2021-12-02T22:52+0100

2021-12-02T22:52+0100

česko

režisér

charita

celebrita

česká miss

lucie vondráčková

eva decastelo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1160/95/11609577_0:369:1200:1044_1920x0_80_0_0_e22d0054ee891839d0ba246cee2396fd.jpg

Významné české osobnosti se v rámci nadačního fondu Klíč k úsměvu zúčastnili charitativního projektu, podíleli se tedy na zrození charitativního kalendáře. Tuto záležitost na svém Instagramu Lucie Vondráčková komentuje následujícím způsobem: „Kalendář pro nadaci fotil Miro Šmajda, vymyslela Iveta Mauerová (Miss ČR 2018). Včera byl křest a bylo to dobré. …a pro dobrou věc…“Významná česká herečka, modelka a moderátorka Eva Descatelo je prý všem zúčastněným za spolupráci vděčná a poděkovala účastníkům prostřednictvím příspěvku zveřejněného na Instagramu: „Všem tímto děkujeme za skvělou spolupráci. Velice si vážíme podpory těchto osobností, kterou chtějí darovat potřebným lidem s problematikou domácího násilí. Obzvlášť velké díky rockovému zpěváku Miru Šmajdovi, protože právě on celý tento kalendář nafotil a připravil.“Na tuto publikaci jeden ze sledujících reagoval následujícím komentářem: „Děláte, co si myslíte, že to pomáhá, jen tak dál. Ať se vám daří. Skvělá volba, kalendář by se nám hodil.“Kromě toho, že všichni sledující obdivovali báječné fotografie, někteří z nich se také zajímali o to, kde by si tento kalendář mohli pořídit.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

režisér, charita, celebrita, česká miss, lucie vondráčková, eva decastelo