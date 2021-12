https://cz.sputniknews.com/20211202/generalni-tajemnik-nato-prohlasil-ze-rusko-nema-pravo-na-vlastni-sferu-vlivu-16711521.html

Generální tajemník NATO prohlásil, že Rusko nemá právo na vlastní sféru vlivu

Generální tajemník NATO prohlásil, že Rusko nemá právo na vlastní sféru vlivu

Myšlenka, že Rusko může mít sféru vlivu, je nepřijatelná. 1. prosince to prohlásil na briefingu v Rize k závěrům schůzky ministrů zahraničí zemí NATO generální... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-02T08:53+0100

2021-12-02T08:53+0100

2021-12-02T08:53+0100

svět

vladimir putin

rusko

eu

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/39/60/396049_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_35e9a7b9deeca7e5df1690dc0041393e.jpg

Podle jeho názoru nemůže Rusko vytvořit sféru vlivu pokusy o kontrolu svých sousedů.Generální tajemník se domnívá, že podobné myšlenky znamenají přiznání, že Moskva dokáže kontrolovat akce svých sousedů, Do tohoto světa se NATO vrátit nechce, dodal Stoltenberg a poznamenal, že Aliance bude i nadále posilovat potenciál Gruzie a Ukrajiny, které usilují o členství v NATO. „Podnikáme cvičení, zajišťujeme výměnu informací, dodáváme techniku a rovněž podporujeme proces reforem,“ prohlásil Stoltenberg.Generální tajemník dále řekl, že by organizace uvítala další osobní schůzku ruského prezidenta Vladimira Putina s hlavou Bílého domu Joem Bidenem. Kromě toho znovu obvinil ve svém projevu RF ze „zrušení všech diplomatických vztahů s NATO,“ a vyzval Moskvu k obnovení dialogu.Tentýž den přitom navrhl ruský prezident zahájení jednání s NATO o otázce nerozšíření Aliance na východ. Podle jeho slov Moskva potřebuje právní záruky, poněvadž západní kolegové „nesplnili převzaté příslušné ústní závazky.“Putin poznamenal, že Rusko podniká adekvátní vojenské a technické aktivity v reakci na hrozbu zvenčí. 30. listopadu prezident RF řekl, že Rusko je znepokojeno vojenskými cvičeními, a to i neplánovanými, u svých hranic. Připomněl, že se ve vzdálenosti 20 km od hranice konaly lety bombardérů, které měly na palubě vysoce přesné zbraně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211202/ukrajina-pozadala-eu-o-dalsi-financni-pomoc-16711272.html

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusko, eu, jens stoltenberg