https://cz.sputniknews.com/20211202/jak-spravne-namarinovat-kureci-maso-tomuto-receptu-neodolate-16715528.html

Jak správně namarinovat kuřecí maso? Tomuto receptu neodoláte!

Jak správně namarinovat kuřecí maso? Tomuto receptu neodoláte!

Správně připravené a namarinované kuřecí maso je vždy zárukou úspěchu. Navíc nejde o těžký recept na přípravu, a tak dozajista potěší nejednu hospodyňku. Pokud... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-02T17:26+0100

2021-12-02T17:26+0100

2021-12-02T17:26+0100

zdraví

maso

recept

vaření

drůbeží maso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/12595969_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_50fe255544bfbe9a72c3edb95b6169df.jpg

Bez ohledu na to, jak kuře připravujete, je jisté, že pokrm v každém případě nezůstane na stole dlouho. Pečené nebo smažené maso se zlatavou kůrkou je totiž zvláštní druh potěšení. A právě takové jídlo dokážete připravit díky skvělé marinádě. O jeden recept se podělila redakce FoodOboz.A není jím nic jiného, než kuřecí křidélka v sójové omáčce podle receptu foodblogerky s přezdívkou oksankamuronyk. Recept byl zveřejněn na Instagramu.A co budete potřebovat? V první řadě samozřejmě kuřecí křídla, jelikož bez těch to nejde. Na marinádu si pak připravte hrubozrnou hořčici, med a sójovou omáčku.Postup přípravy je následující:1. Kuřecí křídla rozdělte na kousky.2. Přelijte je sójovou omáčkou a přidejte hořčici. Poměr hořčice na 1 kg křídel je asi 1 lžička. Promíchejte a marinujte 30 minut.3. Poté si předehřejte pánev s rostlinným olejem. Položte na ni namarinovaná křídla a smažte je na středním plameni. Čas od času je otočte.4. Když je pokrm téměř hotový, přidejte ještě trochu medu pro bohatší chuť. Promíchejte, dokud se med nerozpustí. A je hotovo!Pokud vás recept s medem zaujal, zapiště si do svých kuchařek ještě jeden. Tentokrát jde o recept na kuře s pomerančovo-medovou omáčkou, který na svém Instagramu poskytla foodblogerka julia_kopetsoni.Pro tento recept si připravte kuřecí prsa nebo stehna. Na marinádu se vám pak bude hodit jeden pomeranč, med (jedna polévková lžíce), hrubozrná hořčice (1 polévková lžíce), 20g másla, chilli vločky, italské bylinkya sůl.Postup přípravy:1. Kuřecí maso si opečte v troubě nebo na grilu.2. Mezitím si připravte marinádu. V hrnci smíchejte pomerančovou šťávu, med, hořčici a olej a přiveďte k varu. Nakonec přidejte chilli vločky, italské bylinky a sůl. Poté ještě pár minut vše dohromady povařte.3. Vzniklou marinádou přelijte upečené kuře, vše zakryjte alobalem a nechte ještě 10 minut marinovat. Poté podávejte!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maso, recept, vaření, drůbeží maso