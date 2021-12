https://cz.sputniknews.com/20211202/jidasi-neziskovka-nuti-fialu-k-odvolani-budouciho-ministra-16716628.html

Jidáši? Neziskovka nutí Fialu k odvolání budoucího ministra

2021-12-02

Pětikoalice, miláček pražské kavárny, má zle. Přední představitelé této kavárny se na sestavovaný kabinet Petra Fialy zlobí. Neziskovka Transparency International a novináři z Bakalovy Economie zaútočili na budoucího ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Prý je korupčník.Obdobné obvinění s odkazem na své zdroje přinesl server Aktuálně.cz. „Policisté pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dle šesti zdrojů Aktuálně.cz a HN stále podezřívají šéfa jihomoravské ODS Blažka z podílu na korupci a manipulace s majetkem Brna," píše web.Ve středu se Pavel Blažek setkal s panem prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. A tady se to začíná zamotávat. „Pan Zeman mi poradil, ať se nenechám v žádném případě strhnout českými novináři. Slíbil jsem mu, že nenechám,“ prohlásil Blažek po schůzce. Právě tyto schůzky pana prezidenta s kandidáty na ministry, považuje pražská kavárna za nepřípustné prověřování. Když ale prověřování ministerských kandidátů rozjedou neziskovky, je to přeci v pořádku. V naší republice jsou totiž neziskovky v očích některých „lepšolidí“ víc než pan prezident.Je to ale nešťastná situace, když o složení vlády chce rozhodovat nikým nezvolená neziskovka, která se domnívá, že s novou vládou bude krásně vzkvétat.O situaci se zasahováním neziskovky do sestavování vlády Sputnik hovořil s konzervativní političkou Janou Markovou.„Doktor Pavel Blažek je nominován na funkci ministra spravedlnosti, na funkci, od níž česká společnost oprávněně očekává absolutní bezúhonnost a moudrost. Pavlu Blažkovi podle všeho neschází inteligence, právě naopak. Nejsem si ale jistá, zda se dá hovořit o moudrosti, natož pak o bezúhonnosti.Hospodářské noviny i server Aktuálně.cz píší, že je vyšetřován policií z podílu na korupci a manipulacích s městskými byty a prostory v Brně. Domnívám se, že Pavel Blažek si ve svých kauzách věří oprávněně, že mu česká justice nezvládne nic prokázat. Ráda bych se mýlila, ale za mě to vypadá, že mají Miroslav Kalousek nebo Ivan Langer po svém odchodu z politiky v Pavlu Blažkovi zdatného následovníka,“ říká politička ke kauze Blažek.Pražská kavárna se může zbláznit, když pan prezident Zeman má připomínky ke kandidátům na ministry. Když prověřuje neziskovka tak to „pravdoláskařům“ nevadí? Není to zvláštní?„Kandidáty na ministry kádrovali všichni předchozí prezidenti této republiky, Václav Havel i Václav Klaus. Vyžadovat, aby členové příští vlády vedle stranických zásluh byli i kompetentní a bezúhonní, je nejen jejich právem, ale i jejich povinností. Miloš Zeman dostal navíc oproti svým předchůdcům od občanů samostatný silný mandát daný přímou volbou prezidenta a věřím tomu, že prezident svými pochybnostmi nad jmenováním neúspěšného poslaneckého kandidáta bakaláře Lipavského ministrem zahraničí vyjadřuje nejen svůj vlastní názor, ale i názor značné části obyvatel a nejspíš i mnohých poslanců nové vládní koalice.Naproti tomu Pavel Blažek, na rozdíl od Jana Lipavského, je velmi zkušený a dobře ví, ‚jak to chodí‘ i jak nejlépe pracovat s člověkem, jakým je Miloš Zeman, nestydí se prezidentovi známému svojí ješitností, cynicky lichotit a umím si představit, že si předvídavě dokázal získat přízeň lidí ze Zemanova okolí. Netají se ani dobrými vztahy se Zemanovým kancléřem Mynářem,“ míní paní Marková.Ustoupí Petr Fiala neziskovce a nechá si diktovat, kdo může být ve vládním kabinetu?„Troufám si hádat, že Petr Fiala v případě Blažka neziskovce neustoupí. Zatímco s Lipavským bude muset Fialův tým prezidentovo veto ‚přes které nejede vlak‘ nejspíš akceptovat, Pavel Blažek obvinění prozatím ustojí. Neziskovky na rozdíl od prezidenta ministry nejmenují a v Blažkův prospěch hraje rovněž jeho blízkost k Petru Fialovi. Oba prominentní brňany spojuje, jak Blažek uvedl pro tisk, nejen záliba v podobné četbě, ale i skutečnost, že Blažek Fialu přivedl do ODS a pomohl mu i do jejího čela.Fiala je Blažkovi natolik zavázán, že se Blažek nezdráhá cynicky chlubit tím, že má premiérovu podporu, přestože Fiala ví o jeho kauzách. Vlastně ani není jisté, zda v jejich vzájemném vztahu nemá nad designovaným premiérem navrch mnohem zkušenější Blažek. Neopominutelnou roli hraje jistě i Blažkova pevná pozice v čele ODS na jižní Moravě, jednom z nejdůležitějších krajů. Budeme mít ministra spravedlnosti, ze kterého jde strach, jen se obávám, že tím, kdo se bude bát, nebudou zrovna mafiáni,“ říká konzervativní politička Jana Marková.

