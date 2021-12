https://cz.sputniknews.com/20211202/kardiolog-uvedl-necekane-priznaky-trombozy-16711652.html

Kardiolog uvedl nečekané příznaky trombózy

Kardiolog uvedl nečekané příznaky trombózy

K symptomům, které svědčí o přítomnosti trombózy, patří zmodralé nebo zbělené končetiny. 1. prosince o tom promluvil kardiolog, zasloužilý lékař Jurij...

2021-12-02T09:55+0100

2021-12-02T09:55+0100

2021-12-02T09:55+0100

Upřesnil, že lékaři rozlišují venózní a arteriální trombózy. Mohou být doprovázeny silnými bolestmi, které se nedají zmírnit, poněvadž není odstraněna příčina.„Když je trombóza na povrchu, nejčastěji bolí. Pro venózní trombózy je příznačné zmodrání, pro arteriální zbělení končetiny, která se stává se chladnou, cizí, bolavou. Je možné, že se trombus (krevní sraženina) utrhl od srdce a odletěl do horní končetiny, ta zbělela a zchladla,“ řekl Serebrjanskij.V rozhovoru pro televizi Moskva 24 kardiolog také poznamenal, že do rizikové skupiny patří pacienti s varikózním rozšířením žil, cukrovkou, arytmií a špatnou srážlivostí krve. Přitom při arytmii se tyto sraženiny mohou utrhnout a dostat se do srdce a plic, následkem je mozková mrtvice nebo infarkt myokardu.Serebrjanskij zároveň upozornil na to, že úrazy horních a dolních končetin mohou také způsobit trombózu. V tomto případě je třeba okamžitě zavolat záchranku, která určí, kam má být občan dopraven, řekl na závěr kardiolog.Včera také hlavní externí kardiolog Ministerstva zdravotnictví RF, akademik Ruské akademie věd Sergej Bojcov sdělil, že poté, co pacient s chronickou srdeční chorobou prodělá covid-19, zvýší se u něho riziko zhoršení chorob srdečně-cévní soustavy. Vysvětlil, že si podobné případy často vyžadují korekci terapeutické léčby po konzultaci kardiologa nebo terapeuta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

