Lukašenko oznámil společné rusko-běloruské vojenské cvičení

Běloruské ministerstvo obrany zaregistrovalo předtím vojenské aktivity ze strany sousedních západních zemí a Ukrajiny. Na ministerstvu prohlásili, že v poslední době jsou jejich „výpady“ proti republice zvlášť patrné, což „velmi znepokojuje a vzbuzuje politování“ běloruské strany.Lukašenko přitom poznamenal, že běloruští a ruští vojáci provedou během dvou nejbližších měsíců cvičení ve dvou etapách na hranici republiky s Ukrajinou. „Domluvili jsme se s prezidentem Putinem, že v nejbližší době musíme provést společné cvičení na jižních hranicích, na bělorusko-ukrajinské hranici,“ řekl Lukašenko.„Ať se tam proto neobávají těchto cvičení, posílení tohoto křídla. Proto hodláme posílit naši armádu, která dnes čítá 65 vojáků, nejspíš o 5 tisíc. Nebude to v mírové době armáda plně připravena k boji, ale částečně… Hodláme jednat tímto směrem,“ prohlásil Lukašenko.Upozornil, že Minsk dnes neplánuje podstatné zvýšení početního stavu svých ozbrojených sil. „Neplánujeme zvýšení početního stavu běloruské armády, stačí nám to, co máme, Je to také ekonomická otázka (pozn. red. - pokud jde o účelnost), zvýšit počet není problém,“ zdůraznil prezident.V souvislosti s tím připomněl společné bělorusko-ruské regionální vojenské seskupení. „Poněvadž máme společné seskupení svazového státu. Není to 70 tisíc, je to, kolik bude třeba. Když dojde ke konfliktu, bude běloruská armáda jeho první účastnicí, a pak se k nám připojí jednotky Západního (vojenského) okruhu (pozn. red. - ruské armády),“ vysvětlil Lukašenko.

