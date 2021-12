https://cz.sputniknews.com/20211202/mares-se-pochlubil-neobvyklym-setkanim-lide-malem-pukli-zavisti-16714761.html

Mareš se pochlubil neobvyklým setkáním. Lidé málem pukli závistí

Mareš se pochlubil neobvyklým setkáním. Lidé málem pukli závistí

Český moderátor Leoš Mareš si potrpí na kvalitu a luxus. Vytříbený vkus má ale také pokud jde o umění, což nyní opět dokázal svým sledujícím na Instagramu. Na... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Když se Mareš rozhodne, že něco chce, tak to také dostane. Tentokrát si dělal zálusk na obraz od významného českého umělce, který je ve svém oboru doslova legendou. A poštěstilo se mu.Na snímku, který se u jeho příspěvku vyjímal, je Mareš zachycen v černém saku a košili, jak si povídá s umělcem sedícím na křesle. A rekce na sebe nenechaly dlouho čekat. Lidé mu sice toto setkání přáli, ale také tak trochu záviděli.I další obdivovali, že měl Leoš vůbec možnost se s dotyčným setkat.Mnozí navíc uváděli, že Pištěk je zkrátka všeumělec. „Geniální umělec a laskavý člověk,“ dokázali jej ocenit.A někteří také zavzpomínali na jeho práci. „Já si na pana Pištěka vždycky vzpomenu u Popelky, ty kostýmy jsou geniální!“ míní.„Laskavý a talentovaný pán. Také mám od něj grafiku. On je český poklad,“ rozplývali se další.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Jeho současnou ženou je Monika Marešová (rozená Koblížková), která dříve pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

