Média: V Polsku se mluví o budování „čtvrté říše“ v Evropě

Šéf vládnoucí strany v Polsku Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski na mimořádné schůzi parlamentního klubu frakce promluvil o údajném budování „čtvrté... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-02T22:30+0100

svět

polsko

evropa

jarosław kaczyński

evropská unie (eu)

Některé politiky udivila slova, která nedávno pronesl Kaczynski.Partneři daného portálu přitom připustili, že je takové prohlášení překvapilo. Objasnili rovněž, že si to nelze vykládat jako vtip.Nicméně, co přesně se Kaczynski snažil touto frází poslancům sdělit, zatím stále není známo. Šéf strany se k tomuto tématu zatím oficiálně nevyjádřil.Litva, Lotyšsko a Polsko dostanou od EU 200 milionů eur na ochranu hranicNedávno jsme informovali o tom, že bylo přijato rozhodnutí ztrojnásobit finanční prostředky EU pro Litvu, Lotyšsko a Polsko na 200 milionů eur. Uvedla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.Šéfka Evropské komise rovněž upozorňuje, že všechny kroky Evropské unie ohledně uvalení sankcí na jednotlivce a některé instituce jsou úzce koordinovány se Spojeným královstvím, USA a Kanadou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

polsko, evropa, jarosław kaczyński, evropská unie (eu)