Ministerstvo zahraničí RF prozradilo hlavní téma nadcházejícího jednání Putina a Bidena

„Kontakt je velmi potřebný, máme množící se problémy. Neexistuje žádný pohyb v bilaterálních záležitostech, které se stále více posouvají do fáze akutní krize. Neexistuje vzájemné porozumění, jak deeskalovat situaci v Evropě, a dále podle seznamu,“ řekl v pořadu Velká hra na Prvním kanálu.Diplomat poznamenal, že existují izolované oblasti, v nichž Moskva a Washington dělají normální práci, zejména se to týká fungování prodloužené smlouvy START, kybernetické bezpečnosti a dialogu o strategické stabilitě.První jednání těchto dvou prezidentů se konalo 16. června v Ženevě. Ve společném prohlášení zdůraznili, že země hodlají zahájit komplexní bilaterální dialog o strategické stabilitě, který bude věcný a energický. Kromě toho mají Rusko a Spojené státy v úmyslu dále konzultovat otázky kybernetické bezpečnosti, výměny vězňů a kontroly zbrojení.Poté začali jednat o možnosti nových vzájemných kontaktů mezi prezidenty. V listopadu ruské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že komunikace mezi Putinem a Bidenem může probíhat bez osobního setkání. Jak sdělil Rjabkov, příprava je „v pokročilé fázi“.Kreml uvedl, že stále existuje naděje, že se rozhovor mezi oběma prezidenty uskuteční do konce roku, i když datum ještě nebylo dohodnuto.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

