Myslíte si, že by si KSČ dovolila zrušit Vánoce? Filip kritizuje nový dokument Evropské komise

Čeká naše děti budoucnost bez Vánoc? Bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip ostře zareagoval na iniciativu evropské komisařky odstranit Vánoce z inkluzivního... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Stále neutichají spory ohledně iniciativy evropské komisařky pro rovnost Heleny Dalliové z Malty, která přišla s interním dokumentem ohledně lepší a inkluzivnější oficiální komunikaci Evropské komise. Dokument pod názvem „Guidelines on Inclusive Communication“ obsahoval pokyny pro externí a interní komunikaci Evropské komise.Nová pravidla inkluzivní řeči zavádí řadu novot, ale největší pobouření vyvolala snaha vymazat z oficiálního komunikace Vánoce. Dokument jako první kritizovali Italové a Vatikán. Své k tomu řekl i bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip. Připomněl, že se Vánoce slavily i za minulého režimu.Podle dokumentu křesťanské svátky totiž neslaví všichni občané Evropské unie a dokonce ani křesťané je neslaví v jeden den. Kromě toho by Evropská komise neměla ve své komunikace používat křesťanská jména a nemají se používat jména z jednoho náboženství.Podle Filipa dokument demonstruje mnohem hlubší problém, kterým je takzvané „inkluzivní vzdělávání v základním školství“. Podle něj je jeho cílem vychovat hloupé děti.„Co za pohromu vyvolalo, vyvolává a dál vyvolávat bude – ‚inkluzivní‘ vzdělávání v základním školství, s tím se zejména rodiče a učitelé setkávají dnes a denně,“ běduje Filip. „Nepomáhá to jedněm, ani druhým, hlavně však, že vládne chaos a vzdělanostní úroveň klesá, neboť dnešní společnost chytré lidi asi nepotřebuje. V rámci globalizace světa právě naopak – čím hloupější generace budou vstupovat do produktivního života, tím pro tvůrce Nového světového řádu lépe,“ míní politik.Ostatně po ostré reakci komisařka dokument stáhla k přepracování. Filip se ale obává, že na tom věc neskončí. Není to totiž ojedinělý pokus zpochybnit evropské tradice. Občanskou společnost proto vyzval k bdělosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

