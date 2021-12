https://cz.sputniknews.com/20211202/na-mzv-byl-predvolan-belorusky-velvyslanec-pratele-lukasenka-nemaji-v-cr-co-delat-rika-kulhanek-16715146.html

Na MZV byl předvolán běloruský velvyslanec: „Přátelé Lukašenka nemají v ČR co dělat!“ říká Kulhánek

Na MZV byl předvolán běloruský velvyslanec: „Přátelé Lukašenka nemají v ČR co dělat!“ říká Kulhánek

Česká republika si stojí za vyhoštěním předsedy běloruského fotbalového svazu Vladimíra Bazanova. Náměstek českého ministra zahraničí si kvůli tomu dnes... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Český ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD) dnes pověřil svého náměstka, aby si předvolal běloruského velvyslance.Kromě toho avizoval, že vystoupí s kritikou režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na dnešním zasedání ministrů zahraničí zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve Švédsku.Ve středu byl na běloruské ministerstvo zahraničí předvolán český chargé d'affaires Petr Halaxa, kterému mu byl vyjádřen důrazný protest v souvislosti s vyhoštěním Bazanova. Běloruské ministerstvo zahraničí požaduje od české strany vysvětlení v souvislosti s incidentem.Bazanova společně s jeho manželkou v úterý zadržela cizinecká policie. Oba měli přicestovat bez povolení ke vstupu, a navíc údajně porušili podmínky ministerstva zdravotnictví související s koronavirovou epidemií. Následně byli oba ve středu vyhoštěni.Bazanov, který měl v úmyslu účastnit se zápasu běloruských a českých fotbalistek v Opavě, trvá na tom, že do Česka přicestoval legálně. Nicméně již v pondělí Kulhánek prohlásil, že pokud šéf běloruské fotbalové federace do Česka dorazí, bude vyhoštěn.Tvrdí také, že situace ohledně cesty do ČR se začala negativně vyvíjet již v Minsku, kdy česká ambasáda vydala víza pěti hráčkám týmu na poslední chvíli a dívky přijely tři hodiny před zápasem.Samotný zápas českých a běloruských fotbalistek byl odložen na červen příštího roku. Příčinou je pozitivní test na koronavirus u šesti běloruských hráček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

