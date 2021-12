https://cz.sputniknews.com/20211202/nezlob-se-roberte-ale-smetu-te-hlavni-sponzor-prisahy-sokuje-skandal-kolem-slachty-leze-na-povrch-16718157.html

Nezlob se Roberte, ale smetu tě. Hlavní sponzor Přísahy šokuje. Skandál kolem Šlachty leze na povrch

2021-12-02T19:13+0100

Na letošních volbách do Poslanecké sněmovny hnutí Přísaha získalo 4,68 procent hlasů, což sice nestačilo k tomu, aby členové strany zasedli v poslaneckých lavicích, ale přineslo hnutí nárok na státní příspěvek ve výši zhruba 62,8 milionů korun. Kromě toho, lídr hnutí a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu přeskočil jednoho ze svých hlavních konkurentů, ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka, jehož strana získala 4,65 procent voličských hlasů a přišla o všechna místa v dolní komoře českého Parlamentu.S ohledem na to, že se jednalo teprve o první volby pro toto hnutí, mnozí předpokládali, že Šlachta v následujících letech může rozvinout svůj úspěch. Ale v současné době si Robert Šlachta musí lámat hlavu nejen nad tím, jak nejlepším způsobem použít prostředky ze státního příspěvku, ale i nad obviněními na svou adresu, a to ze strany svých spolustraníků a dokonce i hlavního sponzora hnutí, podnikatele Miloše Fürsta. Ten vyčítá Šlachtovi jeho styl jednání a vyjadřuje svůj nesouhlas s jeho stanoviskem vůči očkování.Například Fürst považuje za Šlachtovu chybu jeho odmítavý postoj vůči možné spolupráci s SPD, Trikolorou a dalšími mimoparlamentními stranami, které se důrazně ohrazují proti zavedení povinného očkování.Dále Fürst dává jasně najevo, že volební úspěch Přísahy je do značné míry jeho zásluhou jakožto největšího finančního sponzora hnutí. Podle slov podnikatele, současná politická situace a chování samotného Roberta Šlachty pobídla Fürsta k tomu, aby vyjádřil svůj názor nahlas a rozhodl se jít vlastní cestou.Kritika ze strany členů hnutíRozpory se svým hlavním sponzorem není jedinou výzvou, které nyní musí čelit Robert Šlachta. Česká média totiž zveřejnila anonymní svědectví některých členů hnutí Přísaha, které obvinili Šlachtu z diktátorského přístupu vůči svým partnerům. Jak uvádí zdroj, mnozí členové hnutí Přísaha měli podepsat mlčenlivost, a proto nemohou mluvit veřejně.Na svém twitterovém účtu šéf Přísahy Robert Šlachta okomentoval výtky na svou adresu. Podle jeho slov se hnutí muselo rozloučit s některými ze svých členů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

