Povinné očkování dospělých je krok do tmy, řekl budoucí ministr zdravotnictví Válek. Uvedl, proč

Pravděpodobný budoucí šéf resortu zdravotnictví ve Fialově vládě Vlastimil Válek vysvětlil, proč považuje povinné očkování dospělé populace za nerealistické... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Zavedení povinného očkování pro lidi starší 60 let se může stát nadměrnou zátěží pro stát, který stále má před sebou cíl zajistit podání třetíchdávek pro značnou část svých občanů. Tento názor zastává místopředseda TOP 09 a možný budoucí kandidát na ministra zdravotnického resortu Vlastimil Válek, který vyjádřil svůj odmítavý postoj vůči tomuto návrhu ze strany končící vlády Andreje Babiše.Během svého rozhovoru pro zpravodajskou internetovou televizi DDTV Vlastimil Válek zdůraznil, že v historii lidstva ještě nikdy nebyla povinná vakcinace u dospělých osob. „Podle mého názoru není smysluplné, aby se lidé nad 60 let museli povinně očkovat. To není problém, který bychom teď měli řešit,“ dodal Válek.Místopředseda TOP 09 mimo jiné poznamenal, že žádné zázračné řešení koronavirové krize neexistuje. Dotyčný také zdůraznil, že nová vláda nehodlá dělat úplně jiné věci, než dělala ta Babišova vláda, ale chce je dělat jiným způsobem, totiž správně, sdělil Válek.Kandidát na ministra zdravotnictví ještě dříve tvrdil, že považuje za nutné, aby byli naočkováni zaměstnanci vybraných profesí, a sice policisté, hasiči, zdravotníci a řada dalších.Zkrácení platnosti očkovacích certifikátuDnes jsme informovali o tom, že stát zkrátil platnost certifikátů vydávaných v rámci vakcinace proti covidu-19. Jejich platnost se tak od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců. Pro prodloužení platnosti je nutné, aby se lidé nechali očkovat posilující dávkou. Na on-line tiskové konferenci to dnes řekl končící ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.Lidé, kteří mají očkování proti covidu-19, nyní dostávají po šesti měsících SMS zprávu, která jim dává možnost nechat se přeočkovat. Budou mít tak tři měsíce na to, aby si došli na posilující dávku. Pokud si ji nenechají dát, certifikát jim po devíti měsících přestane platit. Podle Vojtěcha je to dostatečná doba. Lidé nad 60 let a chroničtí pacienti dostávají upozornění o měsíc dříve, tedy už po pěti měsících.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

