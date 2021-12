https://cz.sputniknews.com/20211202/prezident-andrzej-duda-schvalil-pritomnost-britskych-a-estonskych-vojaku-na-polskych-hranicich-16723674.html

Prezident Andrzej Duda schválil přítomnost britských a estonských vojáků na polských hranicích

Dne 2. prosince prezident Polska Andrzej Duda ve Varšavě schválil účast vojáků z Polska a Estonska ve vojenské operaci na hranicích s Běloruskem. Informoval o tom šéf Kanceláře státní bezpečnosti Polska (BBN) Paweł Soloch.Již dříve Velká Británie a Estonsko schválily přesun svých vojáků kvůli posílení polských ozbrojenců u hranic s Běloruskem.BBN to komentovalo následujícím způsobem: „V souvislosti s nařízením prezidenta Polska Andrzeje Dudy od 2. prosince do 30. dubna budou britské (až 155 vojáků) a estonské (až 150 vojáků) jednotky plnit úkoly, související s podporou operací Ozbrojených sil Polska, jež se budou odehrávat v pohraniční zóně,“ uvádí se ve zprávě, kterou kancelář sdílela.Situace na hranicíchV listopadu se u bělorusko-polských hranic vytvořila skupina migrantů, převážně Kurdů, která čítala více než 2 tisíce osob. Migranti se pokusili prolomit hranici s Polskem na hraničním přechodu Bruzgi (Kuźnica na polské straně), ale pokus byl zastaven polskými bezpečnostními složkami za použití speciálních prostředků. Běloruské úřady připravily v blízkosti hraničního přechodu dopravní a logistické centrum pro migranty.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno informovaly o rostoucím počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk uvedl, že není původcem migrační krize. Lukašenko také poznamenal, že Minsk už nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.

