Radní ČT jako prostředek politického boje. Pětikoalice chystá kontroverzní změny ve volebním zákoně

V dubnu měly v Česku proběhnout volby do Rady ČT, ovšem v důsledku nespokojenosti opozice s některými uchazeči o funkci radního, měly být volby členů odloženy... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

V radách dvou veřejnoprávních médií momentálně chybí celkem 7 lidí, ovšem jak poukazuje poslanec ANO a vedoucí volebního výboru Aleš Juchelka, pětikoalice s řešením situace nespěchá.„Dnes jsem svolal volební výbor, abychom vyhlásili výzvy na volby radních ČT a ČRo. Jelikož chybí v kontrolních orgánech celkem 7 lidi, je důležité doplnit tyto osoby dle zákona o České televizi a Českém rozhlase. Bohužel jsem se setkal se zablokováním vyhlášení termínu pro podání přihlášekzájemců do rad ze strany pětikoalice. A já se ptám proč? V minulém období byly tyto volby blokovány téměř 30 hodinami obstrukcí v podobě přestávek a dnes jsou opět blokovány, přestože se mělo jednat o formalitu v podobě termínu podání přihlášek zájemců o práci v radách,“ informoval Juchelka na svém facebookovém profilu a dodal: „Důvod blokování jednání bohužel asi znám a obávám se, že budeme všichni nemile překvapeni.“Podle zdrojů Parlamentních listů se totiž chystají změny ve volebním zákoně, v souladu s nimi plánuje pětikoalice zapojit Senát do systému volby Rady ČT, ČRo a ČTK. Provedení takové reformy si ovšem vyžaduje čas, proto se očekává, že pětikoalice v lednu 2022 odvolá celou Radu ČT a zvolí prozatímní, která bude fungovat, dokud nedojde ke změně zákona. Pak by novou Radu volila jednak Poslanecká sněmovna, ve které má nyní pětikoalice většinu a Senát, kde nejvíce senátorů má ODS a STAN.Mediální analytička a odbornice na mediální právo Irena Ryšánková v souvislosti se snahou politiků upravit způsob volení do Rad poznamenává, že chystané změny mohou ohrozit nezávislost radních.V době debaty se prezidentem ČR stal Václav Klaus, který dal najevo, že bude i nadále svébytnou postavou české politiky, nikoliv kladečem věnců. „A tak kuloáry prosakovaly obavy z případného jmenování lidí, kteří by nemuseli být úplně, řekněme, konformní,“ dodala.Pokud by právo jmenování měl premiér, šlo by podle ní o jmenování čistě politické, protože premiér má většinu ve sněmovně, která bude moci zvolit dvě třetiny radních, které tudíž příliš nezávislé nebudou a navíc by museli končit s novou sněmovnou.„Což o to, ve světě takové vzorce voleb jsou. Jak onen model s prezidentem, tak rady závislé na aktuální politické struktuře. Největším problémem se ale nakonec ukázal komplikovaný způsob případného odvolání radních. Kdo by donutil prezidenta odvolat lidi, které si tam nanominoval? Když Sněmovna neschválí dvě zprávy po sobě a Senát je schválí, bude Sněmovna odvolávat ty ‚svoje‘ radní a Senát ty svoje ne? Co když se radní zvolený Senátem/Sněmovnu zblázní a komora jej odmítne odvolat? Protože pokud připustíme, že komory si vzájemně budou moci mluvit do radních, pak se radní stanou prostředkem politického boje – což se tedy již přihodilo tak či tak, jak jsme viděli na konci volebního období. Zkrátka, taková selanka to asi nebude,“ míní mediální analytička.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

