Roky vězení za dezinformace: Na Slovensku chtějí schválit „Lex Blaha“. Skončí poslanec za mřížemi?

Boj proti dezinformacím nebo bič na opozici? Slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková chce tvrdě postihovat šíření hoaxů. Přimělo ji k tomu množství... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle Kolíkové šíření nepravdivých informací na Slovensku má být trestním činem. Návrh přichází v době nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s epidemií koronaviru. Nízké tempo očkování si politici vysvětlují právě šířením dezinformacím.Podle deníku SME současná legislativa je na dezinformace krátká. Policie je může řešit v souladu s paragrafy o šíření poplašené zprávy anebo přímého poškození zdraví lidovými léčiteli. Mnohé údajné dezinformace o koronaviru skutečnou podstatu trestního činu nenaplňují. Prozatím policisté na svém Facebooku zveřejňují ukázky hoaxů spolu s jejich autory.Nově za dezinformace může hrozit rok až pět let ve vězení. Trestat se budou nepravdivé informace, které mohou „vyvolat nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatel“, ohrozit život a zdraví anebo ovlivnit obyvatele při rozhodování o závažných otázkách, jako je například očkování. V případě, že pachatel má při šíření hoaxů zištný motiv, bude mu hrozit 3 až 8 let za mřížemi. V době nouzového stavu budou tresty ještě přísnější.Příslušnou novelu trestního zákoníku ministryně představila ve středu. Nyní je v meziresortním připomínkovém řízení.Opozice je protiS novelou ostře nesouhlasí opoziční poslanec Ľuboš Blaha, podle kterého se jedná o bič na opozici. Návrh označil za „náhubkový zákon, který má zavřít ústa nepohodlným politikům a občanům s jiným názorem“.Zdůraznil, že to, co je dezinformace a demagogie, je velmi relativní a je podle něj podmíněno úhlem pohledu, ideologickým přesvědčením, historickým kontextem, kulturním prostředím či aktuálním stavem poznání.Blahovi před nedávnem Facebook smazal video, na kterém vyvrací údajné vládní hoaxy o očkování. Podle jeho kritiků se tím ale sám dopustil dezinformací. Blaha si však na svých tvrzeních trvá a uvádí, že jsou založena na pravdivých informacích. Naopak novodobí cenzoři podle něj nemají argumenty, a proto se uchylují k zákazům.Dříve se předseda strany Směr Robert Fico na tiskové konferenci odsoudil smazání Blahova videa. Podle něj se jedná o cenzuru.Podle něj skutečným motivem Facebooku byla snaha ochránit finanční zájmy farmaceutických společností. Než bylo video odstraněno, mělo během jednoho dne téměř 400 tisíc zhlednutí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

