„Ruský“ messenger pro „nedemokratické“ země. Pravda a mýty o sociální síti Telegram

V roce 2011 zakladatel sociální sítě „ruského facebooku Vkontakte“ Pavel Durov hledal způsob, jak bezpečně komunikovat s bratrem. V roce 2013 první klient... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Nabízíte možnost číst novinky Sputniku na Telegramu. Ale jak? Je to přece messenger.Nejenom to. Od vašeho oblíbeného messengeru se liší především přítomností kanálů (ne skupinové chaty, ale kanály). Kanály jsou buď anonymní nebo autorské. Publikují se tam jak texty, tak i multimédia. Zveřejnit něco na Telegramu je rychlejší, než to dát na web. Navíc se zprávy k uživateli dostanou rychleji. Proto v Rusku (a ne jenom tam) mnozí dávají přednost získávat zprávy z Telegramu. Ne náhodou v době, kdy byl messenger zablokován (o tom později), Rusové protestovali s heslem „Nechceme televizi, chceme Telegram“.Mimo to, jsou kanály na Telegramu v Rusku zdrojem analytiky a důvěrných informací. Tiskový mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov řekl, že v Telegramu kolují různé fámy a pomluvy, a později pak přiznal, že Kreml tyto kanály pravidelně sleduje.V době protivládních protestů v Bělorusku kanál NEXTA (Něchta) neměl jen úlohu informovat, ale v určité míře tyto protesty koordinoval. Pro ty, které tato informace nezajímá, je zde kanál Pul pervovo, zde jsou pravidelně zveřejňovány exkluzivní informace z okolí Alexandra Lukašenka.Na Ukrajině se nejčtenější Telegram-kanál věnuje zprávám o šíření nemoci covid-19 a politický kanál, který má nejvíce odběratelů, ten se věnuje kritikovi ukrajinské vlády a bloggerovi Anatolijovi Šarijovi.Smysl a pohodlí Telegramu spočívá v tom, že je to jakýsi informační ekosystém, kde můžete najít veškеré potřebné zdroje v jedné aplikaci na telefonu nebo na jeho desktopu.Telegram se prezentuje uživatelům jako zdroj bez cenzury. Znamená to tedy, že se tam daří reakcionářství?Jeho tvůrce Pavel Durov říkal, že šíření pravdy je více efektivní než cenzura. Nedávno Telegram zablokoval dva velké kanály z Německa a Itálie, které bojují proti vakcinaci. Ale ne kvůli názorům, ale kvůli vyzývání k násilí ve vztahu k medikům. Srovnejte to například s YouTube, který blokuje jakékoliv video, které přesvědčuje, že vakcinace je neefektivní a nebezpečná. Dříve, když byly parlamentní volby v Rusku, Telegram zablokoval internetový bot Chytré hlasování, na kterém pracovala skupina ruského opozičníka Alexeje Navalného. Ten doporučoval voličům opozičního kandidáta, který je podle autorů této stránky schopen porazit kandidáta z vládnoucí strany.V Telegramu vysvětlili, že bot byl zablokován ihned poté, co v Rusku začal platit zákaz agitace během hlasování. App store i Google Play začaly vyžadovat, aby aplikace odpovídaly místním zákonům. V roce 2015 Telegram zablokoval kanály, které jsou spojeny s Islámským státem (teroristická skupina zakázaná v Rusku). Tady nemusíme nic vysvětlovat.V Rusku se nejdříve snažili zablokovat Telegram, ale pak přestali. Co se stalo?V dubnu 2018 ruský státní úřad Roskomnadzor omezil přístup k messengeru poté, co vývojáři odmítli předávat Ruské federální bezpečností službě hesla pro rozšifrování komunikace uživatelů, které jsou spojeny například s terorismem. Zástupce Telegramu vysvětlil, že hesla jsou zabezpečeny na zařízeních uživatelů, takže předávat hesla je nemožné čistě z technických důvodů a Pavel Durov poznamenal, že tyto požadavky jsou v rozporu s ruskou ústavou.Nicméně, celou tuto dobu Telegram zvyšoval svoji popularitu v Rusku, pracoval sám za sebe, ale také s pomocí nástrojů blokace. Na jaře roku 2020 ruská opozice připravila zákon o ukončení blokace Telegramu. Tvůrce messengeru tuto myšlenku brzy podpořil a řekl, že jeho skupina vytvořila metody na odstraňování extremistické propagandy. Mezitím probíhal krátký boj mezi zastánci a odpůrci odblokování Telegramu, poté v červnu 2020 Roskomnadzor odsouhlasil s ruskou generální prokuraturou odstranění omezení a sám zde zřídil kanál.V určité míře Telegramu pomohl i koronavirus, protože messenger aktivně používalo i operační velitelství k informování obyvatelstva o situaci s covidem-19.Četl jsem, že Google chtěl koupi Telegram za jednu miliardu dolarů. Je to pravda?Hloupost. Alespoň tak to komentoval v roce 2016 sám Durov. Možná se to proslýchalo kvůli tomu, že se šířilo, že Facebook koupil WhatsApp. Psalo se, že šéf Googlu Sundar Pichai se setkal s Durovem a nabízel mu velkou sumu peněz, ale zakladatel Telegramu to odmítl. Durov později tyto zprávy popřel, ale nepopřel, že se zná s lidmi z Google, a také se Sundarem Pichai.Proč v Česku a na Slovensku Telegram nikdo nezná?Znají a také sledují.Autoři studie mají pravdu: mezi těmi, kdo jsou na Telegramu, jsou skutečně neonacisté, lidé proti vakcinaci a různí konspirační teoretici. Nicméně, přítomnost okrajové části určité skupiny je charakteristická pro všechny formy lidského uskupení. Ale existuje také kanál například u liberálů Deník N (odkaz).Ke dni 24.11.2021 byl v Česku Telegram na třetím místě v Google Play a na 16. místě z hlediska používání. Na Slovensku byl na třetím místě a na 17. z hlediska používání.Slovenští politici jsou na Telegramu zastoupeni více než jejich čeští kolegové. Svůj kanál má slovenský politik Milan Mazurek a Tomáš Taraba nebo také bývalý šéf Nejvyššího soudu Štefan Harabin.Zatímco v Česku je populární Telegram-kanál politického hnutí Volný blok. Strana má celou řadu regionálních kanálů. Také stojí za připomenutí kanál známého českého zpěváka Daniela Landy.Srovnání s jinými zeměmi. Ve Francii, Turecku, na Ukrajině a v Brazílii jsou účty vedeny na úrovni prezidentů.Telegram je ruský messenger, znamená to tedy, že všechny moje osobní údaje budou přímo na stole u prezidenta Putina?Za prvé, už jsme vám vysvětlili historii vztahů Durova a ruských úředníků. A za druhé, messenger není jen ruský, ale je mezinárodní. Tvůrce Telegramu se dávno z Ruska odstěhoval, jeho skupina teď žije v Dubaji. Majitel Telegramu nedávno napsal, že v Rusku není žádná jiná platforma, která by tak chránila svobodu slova. Aby to dokázal, uvedl skutečnost, že jenom za tento rok ruský soud dal messengeru pokutu 35 milionů rublů za to, že odmítl odstranit kanály s protivládními protesty.Na stránkách messengeru je uvedeno, že Telegram může předávat IP adresy a číslo mobilního telefonu (ale ne komunikaci), pouze tehdy, když společnost obdrží soudní rozhodnutí, které potvrzuje, že uživatel je podezřelý z terorismu.Telegram používají chudé a nedemokratické země, proč bych ho já potřeboval?To je sporná úvaha, ale dobře. Například toto napsala ukrajinská média.Mimochodem, Ukrajina patří mezí země, kde se Telegram nejvíce používá, společně s Ruskem, Kazachstánem a ještě některými dalšími zeměmi SNS. Dále také Litva, Írán, Indie, Brazílie a Malajsie. Z hlediska množství stažení aplikace se zájem zvyšuje i ve Španělsku, v Itálii a Izraeli. Samozřejmě, že Telegram je daleko od toho, aby překonal WhatsApp a Facebook messeger, ale z tohoto vzestupu může mít Durov a jeho skupina radost.Proč tak rychle vzrostla popularita Telegramu?Na začátku tohoto roku byl Telegram na 11. místě mezi nejpopulárnějšími sociálními sítěmi a messengerem.Důvodů je několik:Ne každému se líbila aktualizace ochrany osobních údajů WhatsApp, která zahrnuje předávání osobních údajů společnosti Facebook. Ne všem se líbilo, že během protestů v USA byl odstraněn účet Donalda Trumpa na Twitteru, a také, že byla z App Store a Google Play odstraněna sociální síť Parler, kterou často používali jeho příznivci. V srpnu byla překonána 1 miliarda stažení sociální sítě Telegram. To se podařilo pouze 15 aplikacím, mezi nimiž je WhatsApp, Facebook, Netflix, Instagram.V srpnu během globálního výpadku Facebooku, WhatsApp a Instagramu si lidé hledali fungující prostředek komunikace a Telegram si stáhlo 70 milionů uživatelů. Sám Pavel Durov říká, že tajemství úspěchu Telegramu se skrývá v tom, že za sedm a půl roku, kdy existuje tato aplikace, tvůrci neustále zlepšují kvalitu a množství funkcí messengeru.Jsou na Telegramu reklamy? Budou mně teď lákat na to, co jsem si dříve vygooglil?Od listopadu se na messengeru objevila reklama. Je to na kanálech, kde je přihlášeno více než tisíc uživatelů. Další odkazy a fotografie tam nejsou, obsah závisí pouze na tematice kanálu a ne na osobních údajích uživatele.Několikrát se narazilo na kuriozity. Například na kanálu moskevské prokuratury se v reklamě objevily módní rady. Durov následně řekl, že Telegram odstraní reklamu z kanálů státních úředníků a vládních organizací.

