Saxo Bank předpověděl v šokových prognózách studenou válku a život do 115 let

Saxo Bank předpověděl v šokových prognózách studenou válku a život do 115 let

Analytici banky připouštějí, že se v roce 2022 vrátí do ekonomiky velké investice do ropy a plynu, začnou další kosmické závody a studená válka, inflace v USA... 02.12.2021

Podle názoru expertů banky budou světoví politici nuceni pod tlakem nevyhnutelnosti boje s inflací a růstem cen energonosičů, a také kvůli zvyšujícímu se riziku sociálních nepokojů, ustoupit od klimatických cílů. Zruší na pět let investiční bariéry v těžbě ropy a deset let v těžbě zemního plynu, aby zabezpečili ekonomiku adekvátním množstvím přírodních zdrojů za rozumné ceny. V důsledku mají ropa a plyn zdražit o 50 %.V roce 2022 začnou masové závody v hypersonických zbraních mezi předními vojenskými mocnostmi, poněvadž se žádná země nebude chtít cítit jako zaostávající. V roce 2022 se stanou, soudě podle priorit financování, hypersonické zbraně a vesmír srdcem nové etapy prohlubujícího se soupeření mezi USA a Čínou na všech frontách - hospodářské a vojenské. Připojí se k nim také další velké státy s vyspělými vojenskými technologiemi, bude mezi nimi Rusko, Indie, Izrael a EU. Značně se zvýší financování projektů ve vývoji hypersonických technologií ke škodě společnostem vyrábějícím tradiční drahé zařízení (letectvo a výstavba lodí) pro vojenské účely, míní experti Saxo Bank.K začátku roku 2023 překročí inflace v USA 15 %, poprvé od dob druhé světové války. Bude to následek toho, že během pandemie odešly do důchodu asi tři miliony lidí. Mnozí se také prostě nebudou chtít vrátit do málo placené práce po obrovských dotacích během pandemie. Spolu se stálým inflačním tlakem ze strany výroby, energetickou krizí a nedostatkem pracovní síly to způsobí ke čtvrtému čtvrtletí roku 2022 bezprecedentně vysoký, dvoumístný růst ročních mezd a jako následek inflaci přes 15 %. Dohromady to způsobí krajní nestabilitu na fondových a úvěrových trzích USA. Je jasné, že problémy největší ekonomiky planety se projeví na celém světovém trhu.Analytici Saxo Bank předpověděli rovněž v roce 2022 klíčový průlom v biomedicíně, který v perspektivě umožní prodloužení produktivního dospělého života a průměrné délky života o 25 let. Bude vyroben „koktejl“ z léčivých prostředků, který reguluje procesy na buněčné úrovni, aby prodloužil život buněk a tím i život celého organismu. Není to sice levné, ale účinné, a již to bylo vyzkoušeno na laboratorních myších s lidskou DNA. Pro starší lidi vznikne budoucnost, poněvadž nový prostředek dokáže zpomalit stárnutí, a dokonce omladit již staré buňky, věk 80 let bude novým 50letým.Vytvoří to obrovské etické a finanční potíže. Kromě ryze ekonomických otázek růstu poptávky po potravinách a důchodech, po práci a zdravotnické péči, vznikne etická otázka, jestli bude humánní, když tento drahý „koktejl“ nebude dostupný všem.Kromě těchto předpovědí očekávají v Saxo Bank velký pád akcií Facebooku a Spotify, vstup Indie do Rady spolupráce arabských států Perského zálivu, genderové války na fondovém trhu, vytvoření super fondu EU na překonání klimatických, energetických, a vojenských problémů, a rovněž ústavní krizi v USA v období mezivoleb.Stojí za zmínku, že se některé ze „šokujících prognóz“ minulých let splnily. Například Donald Trump nedokázal vyhrát letošní volby. V roce 2018 předpověděli analytici banky pokles růstu německého HDP a v roce 2012 rychlý pád cen zlata.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

