„Tady, Evi, vypadáte jako Hana Maciuchová.“ Burešovou srovnali s legendární herečkou

Slavná herečka a zpěvačka Eva Burešová pootevřela oponu neznáma o své roli v novém seriálu ZOO, kde si prý zahraje jednu z hlavních rolí - chůvu dětí v... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Za zmínku stojí i to, že v seriálu zazní písničky zpěvačky Evy Rottrové v podání Evy Burešové.Svůj post Eva Burešová doplnila o přitažlivou fotografii, na níž se podle názoru jedné z fanynek podobá legendární české herečce Haně Maciuchové: „Tady, Evi, vypadáte jako Hana Maciuchová.“Někteří fanoušci také uváděli, že se už na seriál těší, aby si poslechli Evin zpěv: „Konečně nějaký seriál, kde vás nechají zpívat!!!“Většina Eviných fanoušků se tak uvedení seriálu nemůže dočkat. Není tedy divu, že hereččin příspěvek vyvolal řadu krásných reakcí ze strany jejích příznivců. Někteří její sledující ji označují za ikonu: „Viki bude prostě největší ikona! Strašně moc se těším!“. To ale nebylo vše, objevilo se i přirovnání k mořské panně: „Wau, ta červená je úžasná, jako mořská panna“.Seriál ZOO by měl být uveden už na začátku příštího roku. Kromě Evy Burešové se můžeme těšit na další významné české osobnosti - další hlavní roli v seriálu si totiž zahraje Michaela Pecháčková neboli v seriálu – Sid (Sidonie), jež sní o práci ošetřovatelky zvířat v ZOO, zároveň je ale dědičkou sklářského impéria. Do trojice ústředních postav je zařazen Robert Urban v roli Petra Kříže, mladého vdovce a otce dvou dětí, k němuž nastoupí chůva Eva Burešová v roli Viki.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

