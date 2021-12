https://cz.sputniknews.com/20211202/tohle-jite-je-to-silenstvi-zamestnanec-mcdonalds-ukazal-karbanatky-pro-burger-a-sokoval-divaky-16717530.html

„Tohle jíte. Je to šílenství!“ Zaměstnanec McDonald’s ukázal karbanátky pro burger a šokoval diváky

Bloger Isaiah Gilley, zaměstnaný v síti restaurací rychlého občerstvení McDonald’s, předvedl na videu na TikToku mražené karbanátky pro burgery. Mnozí diváci... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Gilley natočil na video vepřové karbanátky, které dávají do burgeru McRib (burger s vepřovým s chutí barbecue), populárního v USA. „Mnohé z vás překvapí fakt, že McRib připravují z mražených karbanátků,“ říká mladý člověk na videu. Ukázal krabici plnou mražených polotovarů šedobílé barvy. Pak jeden přelomil a hodil na podlahu. „Tohle jíte. Je to šílenství!“ prohlásil mladík.Video zaměstnance McDonald’s shlédlo přes dva a půl milionu lidí. Mnohé překvapil vzhled karbanátků, protože kvůli barvě a tvaru se jim zdály podobné stavebnímu materiálu. „Zdálo se mi, že jsou to keramické kachlíčky.“ „Myslel jsem, že jsou to cihly.“ „Chválabohu, že tohle nejím,“ napsali komentátoři.Jiní uživatelé se naopak vysmáli Gilleyovi. Podle jejich názoru neukázal na videu nic zvláštního, protože ve fastfoodu často používají mražené polotovary. „Jsou mražené? Myslela jsem ale, že je dopravují teplé v omáčce barbecue ve speciálním ohřívači,“ vysmála se blogerovi jedna uživatelka. „Většina jídla, které konzumujete, byla kdysi mražená,“ poznamenal další.Jiný zaměstnanec McDonald’s ukázal předtím na videu stroj na točení nápojů, v němž se to hemžilo červy. Zástupci sítě fastfoodů vysvětlili přítomnost červů problémy s kanalizací.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

