Trump promluvil o mazanosti Meghan Markleové

Trump promluvil o mazanosti Meghan Markleové

Podle názoru exprezidenta USA vévodkyně zničila vztah mezi princem Harrym a jeho rodinou. 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý americký prezident Donald Trump řekl, že manželka britského prince Harryho, Američanka Meghan Markleová, se vůči královské rodině chová neuctivě a prozradila řadu podrobností o řádu, který vládl v Buckinghamském paláci.„Nejsem její fanoušek. Nikdy jsem nebyl, od prvního dne. Myslím, že Harryho strašně využívají, jednoho dne toho bude litovat,“ řekl 45. šéf Bílého domu v rozhovoru s bývalým předsedou Strany Brexit Nigelem Faragem v pořadu televizního kanálu GB News. Podle Trumpova názoru Meghan Markleová přispěla ke „zničení vztahu prince Harryho s jeho rodinou, což bolí“ královnu Alžbětu II. „Myslím, že se chová velmi neuctivě ke královské rodině a co je důležitější, k samotné královně,“ řekl bývalý americký prezident. Jeho rozhovor odvysílá britská televize 1. prosince, ale úryvky z něj začala místní média zveřejňovat již v úterý večer.Přitom samotnou Alžbětu II. Trump charakterizoval jako „velikou ženu a historickou osobnost“. Bývalý americký prezident se s britskou panovnicí setkal dvakrát (v letech 2018 a 2019) v rámci státních návštěv Londýna.Meghan Markleová učinila senzační prohlášení o britské královské rodině v rozhovoru s americkou televizní moderátorkou Oprah Winfreyovou na televizním kanálu CBS dne 7. března. Vévodkyně ze Sussexu se během rozhovoru zmínila, že příbuzní jejího manžela měli obavy z barvy pleti jejího nenarozeného dítěte. Kdo přesně taková prohlášení učinil, neuvedla. Bývalá americká herečka také hovořila o tom, že ji během prvního těhotenství pronásledovaly myšlenky na sebevraždu kvůli nátlaku některých členů královské rodiny a médií, označila se také za oběť „skutečné pomlouvačné kampaně“.„Liberální Johnson“Trump během rozhovoru s Faragem promluvil také o svém vztahu s britským premiérem Borisem Johnsonem, který i přes svá tvrzení o přátelství s 45. americkým prezidentem jako jeden z prvních na světě poblahopřál Joe Bidenovi k vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 ve chvíli, kdy ještě nebyly definitivní výsledky hlasování.„Mám ho rád. Vždycky jsem si s ním rozuměl. Trochu se posunul k liberalismu. Když už mluvíme o jeho postoji k energii, jsem překvapen, že dovolil, aby se to stalo, protože máte jednu z nejkrásnějších zemí na světě a vy ji ničíte větrnými turbínami,“ řekl Trump v komentáři k Johnsonovým iniciativám vsadit na větrnou energii jako součást zeleného přechodu. „Boris se mýlí, pokud to s větrnými turbínami myslí vážně. Dělá velkou chybu.“V říjnu britská vláda zveřejnila vládní strategii pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Tento program předpokládá urychlený přechod na zelenou energii prostřednictvím výstavby nových jaderných elektráren a pobřežních větrných elektráren. Vláda slibuje, že do roku 2035 bude země používat výhradně čistou energii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

