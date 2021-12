„Udělali z Dubčeka estébáka.“ Obrátili jsme se na soud kvůli snížení důchodů komunistům, řekl Blaha

„Víte, co je na tom nejtrapnější? Přes víkend prezidentka Čaputová s premiérem Hegerem hromadně a falešně oplakávali Alexandra Dubčeka a přitom tento jejich zákon, který podepsali a podpořili, by sebral důchod i našemu velikánovi Dubčekovi. Za ty roky, kdy se tu snažil zdemokratizovat socialismus, za což ho uznává celý svět, by ho tito liberální primitivové za to potrestali a udělali by z něj estébáka. Toto je hanba, toto je skandál,“ zuří slovenský politik.