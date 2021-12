https://cz.sputniknews.com/20211202/ukrajina-pozadala-eu-o-dalsi-financni-pomoc-16711272.html

Ukrajina požádala EU o další finanční pomoc

Ukrajina požádala EU o další finanční pomoc

Jurij Buca, komisař pro otázky správy státního dluhu Ukrajiny, uvedl, že Kyjev požádal Evropskou unii o další finanční pomoc, uvádí Bloomberg. 02.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-02T08:23+0100

2021-12-02T08:23+0100

2021-12-02T08:23+0100

svět

ukrajina

eu

volodymyr zelenskyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/12679955_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_99d2ae55b659a000894df238f5369a69.jpg

„Oficiálně jsme požádali Evropskou komisi o dlouhodobý makrofinanční program, abychom zajistili udržitelné financování v nejbližších letech,“ řekl. Podle jeho slov administrativa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského již vyjednává s EU o výši finanční pomoci a podmínkách, které jsou s novým úvěrovým balíčkem spojeny. Již dříve převedl Mezinárodní měnový fond (MMF) druhou tranši na účty ukrajinské vlády. Před tím Zelenskyj představil „plán transformace Ukrajiny“. Více než 80 projektů v různých odvětvích vyžaduje k dokončení 277 miliard USD. Týkají se rozvoje lidského kapitálu, ekologizace ukrajinské ekonomiky a ochrany energetické bezpečnosti státu. Je třeba poznamenat, že Zelenskyj navrhl financování tohoto projektu nejen penězi ze státního rozpočtu, ale také přilákáním mezinárodních asistenčních programů, půjček a investic. Zdůraznil, že Ukrajina by se v dohledné době měla stát „bezpečnostní základnou a digitálním, infrastrukturním a zemědělským centrem“.V listopadu bylo oznámeno, že Evropská komise vyčlení 1,5 milionu EUR na posílení kybernetické bezpečnosti Ukrajiny. Jak je uvedeno v dokumentu EK, se kterým se RT seznámila, hlavním úkolem projektu je vybudovat potenciál Ukrajiny v oblasti kybernetické bezpečnosti „prostřednictvím pomoci Státní službě pro speciální komunikace a ochranu informací a ministerstvu digitální transformace uvést jejich činnost do souladu s evropskými a mezinárodními standardy“.Evropská komise tedy očekává zvýšení úrovně přípravy ukrajinských státních orgánů v oblasti řízení kybernetické bezpečnosti, jakož i vytvoření právního rámce, pokynů a postupů k provádění procedur v této oblasti.V dokumentu se uvádí, že Ukrajina se v posledních letech údajně stále více stává terčem kybernetických útoků, zejména po euromajdanu v roce 2014.Cílem útoků je podkopat klíčové infrastruktury, jako je energetika a bankovní služby, a také poškodit pověst země. Do volebního procesu navíc údajně zasahovali hackeři, píší v EK.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211201/lukasenko-belorusko-bude-na-strane-ruska-v-pripade-agrese-ze-strany-ukrajiny-16700805.html

ukrajina

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, eu, volodymyr zelenskyj