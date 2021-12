https://cz.sputniknews.com/20211202/vcera-rip-zitra-hrad-za-nove-vlady-to-nemusi-byt-absurdni-komentuje-hampl-vlastnictvi-hory------16713394.html

Včera Říp, zítra Hrad? "Za nové vlády to nemusí být absurdní," komentuje Hampl vlastnictví hory

Téma vlastnictví pozemku kolem hory Říp znovu zmínil premiér v demisi Andrej Babiš. Kraj o odkoupení či pronájmu pozemku bezvýsledně jednal před vícе než... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

Sedmdesát hektarů pozemků hory patří rodině Lobkowiczů, která je získala na základě restitucí po roce 1989. V roce 2009 tehdejší hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová informovala, že se zvažoval pronájem za symbolickou korunu ročně nebo bezúplatný převod, pokud je nebude chtít odkoupit stát. Jednalo se s tehdejším vlastníkem Williamem Lobkowiczem, který se narodil ve Spojených státech. Nyní je pozemek, na kterém jsou památky umístěné, v rukou americké občanky Margaret Brooks Lobkowicz.K vyvlastnění pozemku, na němž je umístěna rotunda a románský kostel Sv. Jiřího (národní kulturní památka od roku 1962), nakonec nedošlo. Rotundu na hoře Říp spravuje Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem a dle stránek farnosti i nadále slouží bohoslužebným účelům.Otázku vlastnictví hory nedávno připomněl během rozhovoru premiér Babiš. Politik otevřel poslaneckou kancelář v Roudnici nad Labem a s údivem poukázal, že historicky a společensky významná lokalita je stále v rukou zahraničních majitelů. Zahraniční majitel ovšem celou dobu nečinil problémy se vstupem na území a hora včetně architekturních památek je volně přístupná, podotkl v komentáři sociolog Petr Hampl. Dle něho se jistou hrozbou může stát další možné rozhodnutí majitelů, které může atraktivní lokalitu prodat soukromé společnost, zejména Coca-Cole.Proč se otázka státního vlastnictví této pro Čechy významné lokality znova objevila?Petr Hampl: "Ta otázka se bude vynořovat periodicky znovu a znovu. Je složitá tím, že na jedné straně je pro Čechy ponižující, že tak významné místo patří cizincům, ale na druhé straně to zatím nepůsobí žádné problémy. Ten pozemek je volně přístupný a mohou tam chodit příslušníci všech politických proudů. Tím hlavním problém je riziko, co udělá paní Lobkovicová příště nebo komu to prodá. Co když pozemek s horou Říp koupí Coca-Cola a postaví na něm obrovskou reklamu? Nebo co když ho koupí někdo, kdo to oplotí a začne kádrovat návštěvníky? Co když někoho prohlásí za extrémistu a nedovolí mu vstup? Co když začne vybírat vstupné?"Mají podle Vás čeští občané touhu po státním vlastnictví tohoto pozemku? Na sociálních sítích jeden z uživatelů svého času poukázal na to, že Ústecký kraj v roce 2009 již uspořádal anketu mezi občany o tom, jestli by jim vadilo, kdyby ČR pozemek odkoupila. Údajně se zjistilo, že většina lidí odpověděla, že by jim nevadilo, pokud by se to nestalo.Pochopitelně, že když tu řádí exekuce, Zelený úděl, bojuje se o migrační kvóty, hrozí zavření Škodovky a další pohromy, tak pro lidi není prioritou vlastnictví nějakého kopce, byť kopce naprosto výjimečného.Nicméně část veřejnosti má o tu záležitost nepochybně velký zájem. Jde o princip. To si někdo příště zprivatizuje Pražský hrad? Za nové vlády to nemusí být až tak absurdní. Nechceme být zemí a národem, kam může přijít kdokoliv, kdo má tiskárnu na dolary a koupit si cokoliv ho napadne, od pozemků po orgány místních obyvatel.Na druhou stranu, jak jsem řekl, vlastník pozemku se zatím chová velmi rozumně. Svého vlastnického práva nezneužívá, neprosazuje žádnou vlastní agendu, takže většina lidí ani netuší, že to patří cizincům. Riziko je spíš v tom, komu to prodají.Proti zahraničnímu vlastnictví hory, která je jedním z českých státních symbolů, se postavil jistý uživatel Facebooku Matouš Bulíř. Podle něho fakt zahraničního vlastnictví této historické lokality je symbol „absolutní poddanství a ztráty veškeré národní svébytnosti“. Co si o jeho tvrzení myslíte? Je to podle Vás pádný důvod k tomu, aby se požadoval zpět pozemek kolem hory, který rodina před 30 lety získala?Můj názor je, že existují dvě možnosti, jak tu záležitost řešit. První možností je vyvlastnění bez náhrady, druhou možností je přijetí takové regulace, aby vlastník pozemku nemohl bránit ve vstupu, nemohl napomínat návštěvníky, nemohl tam postavit jinou stavbu, nemohl to pronajímat k reklamním účelům apod.Jakkoliv nejsem zastáncem speciálních zákonů, myslím si, že by měl existovat zákon o významných národních místech, kde tyhle věci budou ošetřeny.Premiér v demisi Andrej Babiš navrhl, že by ho vlastník pozemku z rodiny Lobkowicz mohl státu darovat. Setkával jste se s podobnými situacemi a rozhodnutím ve prospěch státu v období po Sametové revoluci?Nesetkal a je to něco, co mě hodně mrzí. Když se vracela šlechta a když opět obsazovala pozemky, doufal jsem, že se mezi nimi najdou vlastenci a že budou mít chuť pro tuhle zemi něco udělat. Ale přišli jenom okrádat, nic jiného. Je to obrovské zklamání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

