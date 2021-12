https://cz.sputniknews.com/20211202/zamitne-soudni-dvur-eu-zalobu-polska-a-madarska-kvuli-dotacim-tamni-advokat-to-doporucuje-16722154.html

Zamítne Soudní dvůr EU žalobu Polska a Maďarska kvůli dotacím? Tamní advokát to doporučuje

Připomeňme, že instituce Evropské unie jsou jižněkolik let ve sporus oběma zeměmi, a to kvůli obavě, že tyto státy porušují evropské hodnoty. Tím se myslí například nezávislost justice, pluralita médií či akademické svobody.Nicméně, spousta západoevropských států nebyla s průběhem bezvýsledného procesu spokojená, a tak EU i přes odpor Varšavy a Budapešti před rokem přikročila k tomu, že čerpání společných peněz bude podmíněno dodržováním pravidel. Následně se vlády Polska a Maďarska na jaře obrátily na unijní soud s tím, že problémy okolo právního státu dostatečně řeší zmíněné řízení podle sedmého článku základní smlouvy EU. Trvaly tak na to, že EU dle nich zavedením nového pravidla překročila své kompetence.Nyní se k celé záležitosti vyslovil advokát Manuel Sánchez-Bordona. Ten námitky obou zemí odmítá a argumentuje tím, že podmíněnost může na základě unijního práva fungovat paralelně se zmíněným článkem. V tiskové zprávě soudu navíc stojí, že dle advokáta její využití „vyžaduje dostatečně přímou souvislost mezi porušováním zásad právního státu a plněním rozpočtu, takže se nepoužije na všechna porušení zásad právního státu, ale jen na ta, která mají přímou souvislost s řízením rozpočtu unie“.I když tento postoj advokáta není pro soudce závazný, většinou je na něj brán ohled. Podle všeho ale finální rozhodnutí soudu padne až během několika měsíců. Proti němu pak nebude možné odvolání.V případě, že zmiňované evropské země nezmění svůj přístup k otázkám právního státu, může jim Evropská komise pozastavit některé dotace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

