Zemřel legendární český cestovatel Miroslav Zikmund. Bylo mu 102 let

Rodina Miroslava Zikmunda dnes potvrdila médiím, že známý český cestovatel a spisovatel zemřel ve věku 102 let. Zikmund se narodil v roce 1919 v Plzni, později studoval na vysoké škole spolu s Jiřím Hanzelkou, který se následně stal jeho souputníkem a spoluautorem řady knih.Prvním významným dobrodružstvím se pro Zikmunda a Hanzelku stala cesta do Afriky a pak do Jižní Ameriky v letech 1947 až 1950. Celou cestu dotyční strávili v osobním autě Tatra 87, a to po domluvě s československými úředníky a vedením samotné automobilky. Zikmund a Hanzelka totiž měli poskytovat reportáže z cesty, což mimo jiné mělo zajistit propagaci automobilky. Českoslovenští cestovatelé se přitom stali prvními cestovateli v historii, kteří dokázali přejet autem Núbijskou poušť, a stejně tak se stali prvními lidmi, kteří vztyčili vlajku ČSSR na africké hoře Kilimandžáro.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

