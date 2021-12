https://cz.sputniknews.com/20211202/zemrel-reziser-uspesnych-televiznich-serialu-jaroslav-hanus-16712571.html

Zemřel režisér úspěšných televizních seriálů Jaroslav Hanuš

Zemřel režisér úspěšných televizních seriálů Jaroslav Hanuš

Dnes ráno zemřel ve věku 70 let Jaroslav Hanuš, režisér úspěšných televizních seriálů Život na zámku a Šípková Růženka. Zemřel po vleklé nemoci v rodinném... 02.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-02T11:19+0100

2021-12-02T11:19+0100

2021-12-02T12:19+0100

česko

smrt

televize

kultura

seriál

umění

život

režisér

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/680/33/6803343_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_1b0716b941265d6294d5e6ff9ca1073a.jpg

Jaroslav Hanuš se delší dobu potýkal se zdravotními problémy. Jeho druhá manželka Klára Gočárová se o něj starala až do jeho úplného konce a pomáhala mu od bolesti tišícími prostředky. Jaroslav Hanuš vystudoval FAMU a pak dlouhodobě spolupracoval s televizí – v 90. letech režíroval například cyklus Kouzelná školka, Výpravy za poznáním, Deset minut s…, ale také několik povídek cyklu Bakaláři. Kromě velice úspěšných televizních seriálů Život na zámku a Šípková Růženka natočil pro televizi také série Náměstíčko, Náves a Příkopy. Jaroslav Hanuš hodně spolupracoval se scenáristou Janem Míkou.Nebyl jen režisérem, ale i zastupitelem Čerčan a také jejich radním pro kulturu.Jeho první manželkou byla herečka Jaroslava Hanušová, s níž měl tři děti - Jaroslava, Kláru a Báru. Režisér brzy poznal, že herečka není stvořená pro rodinu a rozhodl se k rozvodu. Druhá manželka Hanuše byla Klára Gočárová (60), s níž měl režisér dvě děti a další dvě vyženil.Miroslav ZikmundDruhý prosincový den přinesl ještě jednu smutnou novinku. Ve věku 102 let dnes odešla na onen svět další slavná osobnost, a sice český cestovatel Miroslav Zikmund. Na svých cestách po světě Zikmund společně se svým souputníkem Jiřím Hanzelkou natočil velké množství cenného materiálu. Během mnoha let společného cestování navštívila tato dvojice několik kontinentů, ale jejich aktivita byla po roce 1968 z politických důvodů pozastavena.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211201/odesel-petr-uhl-chartista-prochazkova-uhl-byl-postavou-z-legendy-16709609.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

smrt, televize, kultura, seriál, umění, život, režisér