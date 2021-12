https://cz.sputniknews.com/20211203/a-kdo-tuto-neschopnou-vladu-jmenoval-caputova-celi-kritice-pote-co-vynadala-koalici-16725715.html

„A kdo tuto neschopnou vládu jmenoval?“ Čaputová čelí kritice poté, co vynadala koalici

Prezidentka Zuzana Čaputová se včera setkala s premiérem Eduardem Hegerem a vyjádřila mu svou nespokojenost s aktuální situací na Slovensku v kontextu jeho... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

„Jsme v situaci, ve které si už nemůžeme dovolit sledovat nekonečné politické souboje, které nemají vítěze, pouze poražené. Na osobní schůzce v Prezidentském paláci jsem proto pana premiéra Hegera požádala, aby převzal plnou zodpovědnost a vložil se do řešení problémů, které jsou příčinou našeho slabého výsledku v boji s pandemií a chaosu při přijímání reforem,“ uvedla Čaputová na Facebooku.Prezidentka poukázala na to, že Slovensko je již druhý týden nejhorší ve světě, co se týče počtu infikovaných na počet obyvatel. Stále přitom není schválen ani státní rozpočet ani zvyšování platů zdravotníků a nejsou umožněny další potřebné změny v zákonech a ústavě.„Jsme v krizi a o to silnější lídry potřebujeme. Když jde o osud Slovenska a životy jeho obyvatel, nic jiného nemůže mít přednost,“ dodala Zuzana Čaputová.Co na to Heger?Premiér Eduard Heger (OLANO) v reakci na slova prezidentky Zuzany Čaputové uvedl, že považuje současnou situaci za natolik složitou a vypjatou, že odlišné pohledy na řešení jsou jejím přirozeným následkem.Premiér si stejně jako prezidentka myslí, že „koalice by měla postupovat v případě pandemie společně a nacházet stanoviska s nižší intenzitou konfliktů, což dokonce platí i pro opozici“.Heger v této souvislosti vyzval opozici, aby přestala při tématu pandemie koronaviru bojovat s vládou, ale přidala se zachraňovat životy. „Dnes je nezbytné přinášet jednotu a zmírňovat napětí ve společnosti, v čemž hrají ústavní činitelé klíčovou roli,“ uzavřel.Reakce ze sítíProjev nespokojenosti prezidentky s prací vládnoucí koalice nezapůsobil na slovenské občany příliš pozitivně a spustil vlnu sarkastických a kritizujících reakcí.„Sulíkovci už intenzivně pracují na změně. Třeba jen vydržet!“ napsal Josef Szalay.„A kdo tuto neschopnou vládu po demisi Matoviče jmenoval? Celý ten chaos, zmatek a tisíce mrtvých jdou na vaše triko! A z toho se nevyviníte a karma vám to spočítá,“ tvrdí Josef Šubrt.„Premiér Heger má převzít zodpovědnost za to, že Sulík s Grohlingem neposlouchají konzilium odborníků 🙉, protože když vláda udělá podle konzilia, tak SAS odejde z vlády 🤔. Má tato osoba ještě nějakou soudnost, když takové říká 🙉 Sulika si kdy zavolá na kobereček,“ ptal se Jan Bena.„Vždyť to bylo všem jasné od začátku. Jen vy jste se tvářila, jakou úžasnou vládu budeme mít. Každý soudný člověk to pochopil po první tiskovce pana Igora ještě z dob, kdy byl poslanec. Tento člověk neměl být premiérem za žádnou cenu. Nemá výbavu ani mentální, ani osobnostní ani znalostní. A toto jsou všechno důsledky vašich rozhodnutí, paní prezidentko. Neslyšela jste nikoho. Vždy, když jste mohla svůj národ podrazit, tak jste ho podrazila. A vy se teď divíte, že nerozumíte zemi, ve které žijete. Vy jste jí bohužel nikdy ani nerozuměla,“ reagoval Ľuboš Paták.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

