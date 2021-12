https://cz.sputniknews.com/20211203/adventni-trhy-v-brne-pokracuji-chytre-reseni-ziskalo-sve-priznivce-16732876.html

Adventní trhy v Brně pokračují. Chytré řešení získalo své příznivce

Adventní trhy v Brně pokračují. Chytré řešení získalo své příznivce

Již druhý rok přichází vláda s omezujícím nařízením těsně před začátkem adventu. V řadě měst zimní jarmarky nahradí tradiční vánoční trhy. Vedoucí oddělení... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Nouzový stav na dobu jednoho měsíce vstoupil v platnost v noci 26. listopadu. Kvůli omezení společenských akcí na 100 osob byli pořadatelé vánočních trhů nuceni plánované akce zrušit. Řemeslníci ve většině měst mohli své zboží prodávat necelé čtyři dny a následně obchodování přerušili. S náhradním řešením protiepidemického kroku si dokázali poradit organizátoři brněnských Adventních trhů, kteří již druhým rokem pořádají virtuální prodej zboží regionálních řemeslníků.„Vládní nařízení přišlo až ve chvíli, kdy jsme měli adventní trhy postavené, v předvečer jejich zahájení. Při přípravě jsme věnovali velkou pozornost jejich bezpečnosti a zajištění všech platných požadavků. Jejich přípravu jsme konzultovali s hygieniky. Stánky byly postaveny s dvoumetrovými rozestupy, na všech stáncích i na volné ploše náměstí byly umístěny desinfekce, na ploše tržiště i na stáncích jsme návštěvníky informovali o platných nařízeních a také doporučeních, co je vhodné dodržovat,“ okomentovala situaci pro Sputnik šéfka oddělení vnějších vztahů města Brno Ing. Kateřina Dobešová.Dle jejích slov pilotní projekt virtuálního adventního trhu si město vyzkoušelo už loni, kdy byly trhy také omezeny. Kvůli úspěchu ho připravili i letos. Měl však tvořit doplněk k reálným trhům pro ty návštěvníky, kteří by je nemohli osobně navštívit, dodala Dobešová.Prodej kaprů a stromků byl ponechán, zatímco jídlo se prodává omezeně a za dodržení přísných hygienických opatření. Většinu dárkového zboží lze pořídit skrze přehlednou online aplikaci. K tomu Kateřina Dobiašová dodala: „Propagujeme hlavně drobné řemeslníky, výrobce a prodejce vánočního zboží, dárkových a uměleckých předmětů. Pro jejich výrobce a prodejce to znamená alespoň nějakou možnost nabídnout své zboží veřejnosti.“Dotyčná rovněž podotkla, že řemeslníci se na adventní trhy nezřídka připravují i několik měsíců a ztráta z neprodaného zboží pro ně může být až likvidační. V dalších městech organizátoři trhů vyjednali změnu statutu akce. Zejména v Olomouci po jednání města s pořadatelem vánočních trhů a hygienickou stanici se 3. prosince spustí zimní jarmark. Byl představen výrazně menší počet stánků pro rozšíření rozestupů mezi lidmi, v sortimentu budou zastoupeny výrobky lidových řemesel a trvanlivé potraviny.I když podobnou strategii zvolila další města a došlo i k snížení počtu nově nakažených, ministerstvo zdravotnictví o zmírnění protiepidemických opatření neuvažuje. Razantní krok vlády sklidil kritiku primátora Prahy Zdeňka Hřiba kvůli své údajné nelogičnosti. Kritizoval zrušení tradičních vánočních akcí vedle stále pokračujícího prodeje ve food courtech obchodních centru.Mnozí prodejci, kteří o možnost prodeje na trzích přišli, by měli dostat náhradu. Informoval o tom již dříve ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček. Po úpravě dotačního programu Covid začátkem tohoto týdne ministr oznámil, že provozovatele vánočních trhů mohou dostat kompenzaci ve výši 90 procent z nepokrytých nákladů.

